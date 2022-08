Soraire: "Errado hubiera sido hacer lo que no venimos practicando"

24/08/2022 - 04:22 Deportivo

Balbo había avisado que ante River no iba a cambiar el planteo. Y lo hizo. Aunque el 0-3 suene a lapidario, en el juego no pareció estar tan lejos Central Córdoba. De todas formas, se lanzaron algunas críticas hacia el DT, aduciendo que tendría que haberlo planteado de otra manera al partido. Pero el volante Jesús Soraire defendió la idea del cuerpo técnico y consideró que "errado hubiera sido hacer lo que no venimos practicando".

Tras la práctica de ayer en el estadio Único, el tucumano dialogó a solas con EL LIBERAL. "Si lo planteas de otra forma y terminas perdiendo, estarías renunciando a lo que vos practicas. Me pareció correcto salir a hacer lo que nosotros intentamos porque es lo que practicamos. Creo que errado sería hacer algo a lo que no estamos acostumbrados. Si nosotros salimos a defendernos o meternos atrás contra River, seguramente nos irá peor porque no trabajamos para eso", explicó.

"Si lográbamos convertir un gol, por ejemplo el que tuvo Fran al inicio de la segunda mitad, hubiera sido otro el partido. River no nos superó, no fueron los goles típicos de River que te avasalla, te mete en un arco y no te deja salir. Incluso lo hicimos retroceder en la presión, a partir de la tenencia. Hubo muchos puntos buenos. Si nos quedamos solamente con el resultado, lógicamente es feo. Errado hubiera sido hacer lo que no venimos practicando", añadió.

Lo que llamó la atención fue que a Central le hicieron dos goles de pelota parada. Y esos errores parecían de ciclos anteriores. "Fueron errores defensivos. Uno lidia y convive con eso. A lo largo del torneo nos han metido muchos goles de pelota detenida, por un momento había sido un déficit. Después un poco se corrigió. No tuvimos en cuenta, y no es algo menor, que River es uno de los equipos que más centros tira y de los 28 equipos, está en el puesto 23 de los que conectan los centros. No veíamos peligro por ese lado y quizás nos llevó a una desatención que después termina en dos goles. No podemos tener esas desatenciones, menos teniendo en cuenta lo que nos jugamos", fue la autocrítica de Soraire.

Lanús

Cerrado el capítulo River, lo que se viene para Central Córdoba es Lanús, al que recibirá pasado mañana desde las 18 en el estadio Único. "Es un rival que no está pasando un buen momento, no encuentra una idea fija. Y nosotros creo que si sostenemos más minutos lo que venimos haciendo, con una progresión ofensiva, alta y encontrando los espacios para aprovechar la velocidad de nuestros delanteros, creo que va a ser un resultado que va terminar con Central Córdoba festejando. Dios quiera así sea", palpitó Soraire sobre el duelo ante el "Granate".

Para Jesús, es clave que el equipo siga transitando el camino de la búsqueda de la identidad. "Estamos bien, trabajando día a día. Nos ponen ciertas reglas que hay que cumplirlas y es igual para todos, eso es clave en el funcionamiento de un equipo. También nos dan ciertas libertades para poder decidir dentro del campo para que el juego pueda fluir. Pero también tenemos muchas obligaciones de comprometernos y recuperar todos, como dice Abel, atacamos todos y defendemos todos", señaló.

Con Balbo, Central ganó tres y empató tres. Todavía no empató, ¿eso está vinculado a la propuesta de juego? "Uno siempre busca ganar, después el resultado es una consecuencia. Contra Atlético al menos merecimos empatar. Y así pasó en muchos partidos, incluso cuando no estaba Abel. Si nosotros vamos a proponernos sumar de a un punto, sería muy vago y muy mezquino. Hasta te podría decir que eso no existe. Si un equipo sale a empatar, qué le queda después o a qué aspira, sería un equipo que no tiene ambición. Y este equipo tiene mucha ambición de sumar de a tres, en cualquier cancha. Van a ver siempre un Central Córdoba protagonista", respondió convencido.