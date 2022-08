Para Jonathan Bay, las doce reglas defensivas le dieron un orden al equipo

25/08/2022 - 05:17 Deportivo

Desde la llegada de Abel Balbo, mucho se habló en Central Córdoba de las famosas doce reglas defensivas del entrenador. Los resultados parecen darle la derecha porque, sacando los partidos ante Racing y River (dos rivales de enorme jerarquía, con el agregado que ante la "Academia" jugó con solo dos prácticas encima), al equipo le hicieron un solo gol en cuatro partidos.

El crecimiento del "Ferro" es evidente, más allá del tropezón del domingo pasado en el Monumental. Y como pretende el DT, se va armando de atrás hacia adelante. Eso lo sienten también los jugadores, especialmente los de la defensa. Tal es el caso de Jonathan Bay, que en diálogo con EL LIBERAL contó lo bien que les hizo la implementación de esta docena de principios defensivos.

"Nos ha servido mucho, se ha visto un crecimiento con esas reglas. Perdimos un partido con Atlético Tucumán que si estábamos en la recuperación física por igual creo que iba a ser otro partido. Pero este cuerpo técnico nos ha dado ese orden con sus reglas y nos ha hecho crecer en la defensa", señaló.

Para el lateral izquierdo, estas reglas no fueron novedosas. "Lo he visto con otro cuerpo técnico pero no en esta categoría sino en B Nacional. Pero ahora es como refrescarlo y volver a marcar eso que es muy importante para darnos un orden defensivo porque sabemos que de mitad de cancha para adelante tenemos un potencial importante. Si mantenemos el arco en cero, seguramente algo siempre nos vamos a llevar", dijo.

Pero las reglas no son infalibles: ante River, Central recibió dos goles de pelota parada. "Son errores que pueden pasar. Este cuerpo técnico nos ha dado un orden defensivo y no nos han convertido con pelota parada desde que llegaron ellos, excepto ahora el partido con River. Por ahí no sé si será el cansancio de una concentración, de un movimiento. Son errores puntuales que por ahí no tienen explicación. Estamos trabajando de la mejor manera y el partido con River ya hay que dejarlo de lado. Tenemos ahora una final que es Lanús", dijo el capitán al respecto.

Esa final ante el "Granate" será mañana, a las 18 y en el estadio Único Madre de Ciudades: "Vamos a jugar como venimos jugando, como lo hicimos con Defensa o Colón, que fue un partido muy bueno. Ellos vienen con una victoria pero va a ser un lindo partido porque estamos con mucha confianza y el grupo está bien, más allá del resultado pasado. Hay un grupo comprometido y muchas ganas de cumplir el objetivo".