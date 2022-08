“Es fundamental seguir sumando”

26/08/2022 - 00:19 Deportivo

Renzo Cerretti, tercero en el campeonato de la Clase 3, se mostró ilusionado en sumar puntos en Las Termas para poder seguir prendido en la lucha por el título.

“Venimos con buenas expectativas. Estamos terceros en el campeonato, es fundamental no quedarse y seguir sumando puntos. Es un circuito nuevo para mí, no lo conozco. No es lo mismo para Thiago Martínez, que tuvo la experiencia de recorrerlo. Trataremos de estar firmes desde el comienzo”, declaró el piloto chaqueño en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado acerca del Autódromo Internacional de Las Termas, señaló: “No tengo palabras. Estar acá es tremendo. Tengo la profesión de arquitecto. He estudiado el circuito, porque hice una tesis en Chaco, tratando de refuncionalizar el autódromo que tenemos en la capital y me tocó muy de cerca estudiarlo bien. Obviamente no lo recorrí todavía en la velocidad que tiene que ser, pero bueno... Mañana arranca esa etapa. Estar acá es un agradecimiento a la vida por darme la oportunidad. Hoy recorriéndolo, caminando, es otra realidad, otro mundo. Hay que ser agradecidos de contar con una infraestructura de tal calibre en esta provincia y en el país”. En el plano personal, Cerretti desarrolló gran parte de su carrera deportiva en el Turismo Pista.

“Arranqué en mi provincia, Chaco, a nivel zonal, con 20 años. Ya era grande, no tuve la oportunidad de empezar antes, pero no importa. La verdad que he recorrido ocho años esta categoría. Tuve un pequeño impasse en el Turismo Nacional en el año de la pandemia. Tuvimos que bajarnos obviamente por una cuestión de presupuesto y volvimos a esta categoría. Estamos acá nuevamente desde el 2020 y disfrutándola. Estoy muy cómodo y creo que en un futuro seguiremos participando”. Por último, destacó la calidez de los santiagueños.

“Quisiera agradecer al gobierno de Santiago del Estero por permitir que vengamos a conocer el autódromo, a conocer a esta hermosa gente. No recuerdo que hayamos tenido este recibimiento en otro lado. Es algo muy positivo para la categoría”, expresó Renzo, que anoche interactuó con la gente en plaza Libertad.