Barracas venció a Colón en su cancha y se escapa de la zona de descenso

28/08/2022 - 16:00 Deportivo

Barracas Central superó merecidamente hoy en su cancha a Colón de Santa Fe por 1 a 0 y se escapa de la zona de descenso en partido por la decimosexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia, en el barrio porteño de Parque de los Patricios, y el tanto del conjunto dirigido por Rodolfo De Paoli lo marcó el defensor de Colón de Santa Fe Paolo Goltz, en contra de su arco, en la primera etapa.

El primer tiempo fue entretenido y con el viento condicionando el juego, con leve primacía de Barracas que contó con las mejores llegadas para marcar, mientras que Colón intentó salir de "contra".

Pablo Mouche fue el armador del juego de Barracas y quien ejecutó el centro que terminó en el tanto de la apertura, luego que ejecute un tiro libre desde el sector derecho del ataque que habilitó a Nicolás Ferreyra, quien cabeceó entre los defensores y contó con la fortuna de que la pelota se desviara en Paolo Goltz para descolocar al arquero Ignacio Chicco y establecer el 1 a 0, a los 36 minutos.

El "Sabalero" intentó reaccionar, pero su falta de eficacia y la seguridad del debutante arquero de Barracas, Cristian Arce, le privaron poder llegar a la igualdad.

En la parte final, Colón buscó acercarse en búsqueda de la igualdad, pero el juego siguió dominado por Barracas, que tuvo varias opciones para aumentar, incluído un cabezazo de Gonzalo Paz en el travesaño.

El local se quedó con una clara victoria, que debió ser más cómoda y que terminó por ser sufrida, debido a la gran cantidad de oportunidades que desperdició y a la arremetida de Colón en el final.

Con este resultado, Barracas llegó a 20 unidades y se distancia de la zona de los equipos que pugnan por perder la categoría; en tanto que los conducidos por Adrián Marini se quedaron con 18 puntos y lejos d las de la cima de las posiciones y de la lucha por ingresar a las copas internacionales.

En la próxima fecha, la decimoséptima, Barracas Central visitará a River Plate el domingo desde las 20.30; mientras que Colón recibirá en Santa Fe a Boca Juniors, ese mismo día a partir de las 18.





- Síntesis -





Barracas Central: Cristian Arce; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Ignacio Díaz; Fernando Valenzuela, Carlos Arce, Iván Tapia y Pablo Mouche; Brian Sepúlveda y Neri Bandiera. DT: Rodolfo De Paoli.





Colón (Santa Fe): Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Leandro Ojeda; Leonel Picco; Baldomero Perlaza, Christian Bernardi y Facundo Farías; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Adrián Marini.





Gol en el primer tiempo: 36m. Paolo Goltz (C), en contra de su arco.





Cambios: en el segundo tiempo, 29m. Santiago Pierotti por Baldomero Perlaza (C); 32m. Juan Manuel Vázquez por Iván Tapia (B); 33m. Dylan Glaby por Carlos Arce (B); 39m. Tomás Sandoval por Cristian Bernardi (C) y Rafael Delgado por Leandro Ojeda (C); 41m. Federico Florentin por Bruno Sepúlveda (B) y Facundo Castro por Neri Bandiera (B), y 50m. Brian Calderara por Fernando Valenzuela (B).





Amonestados: Leandro Ojeda (C), Iván Tapia (B), Carlos Arce (B), Luis Miguel Rodríguez (C), Leonel Picco (C), Facundo Castro (B), Ramón Ábila (C) y Rafael Delgado (C).





Árbitro: Yael Falcón Pérez. VAR: Leandro Rey Hilfer.





Estadio: Barracas Central.