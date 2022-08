Richetti no se conforma: "Todavía no hemos logrado nada"

29/08/2022 - 03:45 Deportivo

Mitre obtuvo un triunfo muy importante el sábado pasado, ante Gimnasia de Jujuy, que lo mantiene expectante por la lucha en la clasificación al reducido. Y aunque consiguió 14 de los últimos 21 puntos en juego, su entrenador Pablo Rihcetti valoró más que los números el hecho de llegar consolidados como equipo al tramo final de la competencia.

"Tenemos para seguir creciendo. Los puntos son importantes, pero nosotros cuando arrancamos sacamos diez de doce y no estábamos bien. Ahora como equipo estamos bien, sólidos, firmes. Tenemos mejores y peores momentos, pero como equipo estamos bien y es importante de cara a lo que queda. Ahora hay que seguir trabajando, mantener la cabeza fría, ser humildes y saber que todavía no logramos nada", señaló en diálogo con EL LIBERAL.

Cuando llegó, Mitre estaba en zona de descenso. Y aunque hoy ya prácticamente mantuvo la categoría, el DT no se conforma con eso. "Entiendo que cuando llegamos era una situación complicada, pero yo dije que nosotros íbamos a terminar mínimo doce puntos arriba de zona de descenso. Estaba seguro por el plantel y por lo que veía que se podía hacer. Pero digo que no logramos nada porque lo único que hicimos fue sacarlo de ahí, pero el objetivo no era ese sino tener un equipo que tuviera la personalidad para jugar en cualquier lado de la misma manera, siendo protagonista. Y después ver a fin de año a dónde llegamos", sostuvo.

A la hora de analizar el 2 a 0 sobre el "Lobo" jujeño, el técnico del "Aurinegro" dijo: "Fuimos muy sólidos, en ningún momento sacamos el pie del acelerador. Creo que nunca nos confundimos, más allá de que se puede todavía hacer muchas cosas mejor y tenemos mucho para crecer".

"El primer gol nos tranquilizó, al principio confundíamos algunas presiones. Cuando ajustamos eso, recuperamos más fácil y teníamos la contra disponible", cerró.