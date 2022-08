Gaspar Vega es el flamante refuerzo que trajo Mitre en reemplazo de Matías Sánchez

31/08/2022 - 09:28 Deportivo

El cordobés Gaspar Ignacio Vega, se transformó en la nueva incorporación del Club Atlético Mitre. El volante nació el 19 de junio de 1992, tiene 30 años y mide 1,82 metros.

El mediocampista proviene de Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador. Además, incursionó por el Club Atlético Alumni, Las Palmas de Córdoba, Sportivo Italiano (Bs. As), Club Atlético Atlanta (Bs. As) y Club Atlético Temperley (Bs. As), entre otros.

El cordobés Gaspar Ignacio Vega, se transformó en la nueva incorporación del Club Atlético Mitre. El volante nació el 19 de junio de 1992, tiene 30 años y mide 1,82 metros.

El nuevo refuerzo llega al club para reemplazar al jugador Matías Sánchez, quién sufrió una grave lesión (rotura de ligamentos).

Estará vinculado a la institución, hasta el 31 de diciembre del 2023.

Carrera:

El mediocampista proviene de Mushuc Runa Sporting Club de Ecuador. Además, incursionó por el Club Atlético Alumni, Las Palmas de Córdoba, Sportivo Italiano (Bs. As), Club Atlético Atlanta (Bs. As) y Club Atlético Temperley (Bs. As), entre otros.