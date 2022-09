Gaspar Vega, ilusionado con su llegada a Mitre

01/09/2022 - 04:42 Deportivo

Mitre perdió un jugador importante en su mediocampo, con la grave lesión que sufrió Matías Sánchez (ruptura de ligamentos). Pero rápidamente hizo uso del cupo de reemplazo y contrató al volante cordobés Gaspar Vega, de 30 años y de último paso por el fútbol de Ecuador. Tras firmar su vínculo hasta diciembre del 2023, el flamante refuerzo "Aurinegro" contó sus expectativas.

"Estoy muy contento porque me han recibido muy bien en el club. Yo antes solamente había venido a jugar acá. Es una ciudad tranquila, a comparación de Córdoba es más chica y tiene otro ritmo, pero me gustó mucho y estoy contento de venir a jugar acá", dijo en diálogo con el departamento de prensa de la entidad del barrio 8 de Abril.

"Cuando me hablaron de Mitre, no lo dudé porque tenía compañeros que habían jugado acá y me hablaron muy bien del club. Viendo la posibilidad que hoy está latente de meterse en el reducido, y que es un club serio que aspira a grandes cosas, traté de arreglar rápido y sumarme cuanto antes para estar a disposición en esta recta final", agregó en alusión a lo que se está jugando el equipo de Richetti en la Primera Nacional.

Vega lo ve bien a Mitre. "Al equipo lo he visto un par de partidos por TV y vine el sábado y estuve en la cancha viéndolo ante Gimnasia. Me gustó mucho lo que vi, un equipo muy compacto, ordenadito. También me habían hablado maravillas del grupo y eso ya lo pude percibir, eso creo que hoy en día es lo más importante porque si tenés un buen grupo se pueden pelear cosas importantes. Creo que está todo alineado para que en la recta final se pueda dar la clasificación al reducido", vaticinó.

"Volví hace dos meses de Ecuador y vengo entrenando aparte. Por ahí me puede faltar ritmo futbolístico y eso me lo van a ir dando los partidos", dijo cuando le preguntaron si ya está para jugar.