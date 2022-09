Pablo Prigioni, confirmado como reemplazante del "Che" García

01/09/2022 - 04:51 Deportivo

La Confederación Argentina de Básquetbol anunció la designación de Pablo Prigioni como nuevo entrenador en jefe de la selección mayor masculina en reemplazo de Néstor "Che" García.

El entrenador tendrá como su primer compromiso la AmeriCup (2 al 11 de septiembre en Recife, Brasil), para continuar en noviembre y febrero con las últimas ventanas de clasificatorios FIBA a la Copa del Mundo 2023. El debut será el sábado, a las 13.40, ante Islas Vírgenes.

Desde Recife, el flamante entrenador manifestó: "Mi sentimiento por la Selección es muy grande, al igual que mi compromiso con este grupo. La camiseta de Argentina es lo más importante. Estamos enfocados, staff y jugadores, en dar lo mejor de cada uno de nosotros en el torneo que tenemos por delante".

"Pablo es un ejemplo de superación y evolución permanente. Tuvo una ascendente carrera como jugador y durante mucho tiempo se mantuvo en las principales competencias mundiales. No tengo dudas de que su carrera como entrenador en la Selección será la continuidad de su constante desarrollo profesional", expresó por su parte Fabián Borro, presidente de la CAB.

Como integrante de la "Generación Dorada" del básquetbol argentino, Prigioni formó parte del plantel que se quedó con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, entre otros logros. Con un destacado paso como jugador por Europa y la NBA, el entrenador cordobés de 45 años tendrá así su debut como Head Coach de un seleccionado nacional.

Tras su retiro como jugador, fue entrenador del Baskonia español y asistente en los Brooklyn Nets y Minnesota Timberwolves (cargo que mantendrá).

Prigioni estará acompañado en la AmeriCup por Gonzalo García, Leonardo Gutiérrez y Guido Fabbris como asistentes.

"No pensé que era para tanto"

El exbasquetbolista Andrés "Chapu" Nocioni aseguró que le resultó sorpresiva la partida del seleccionador argentino Néstor García, despedido luego de la victoria del lunes contra Bahamas, en el segundo encuentro de la cuarta ventana eliminatoria rumbo al Mundial de básquetbol Filipinas-Japón-Indonesia 2023.

"La Selección no estaba en una mala situación deportiva. A mí me sorprendió aunque sabíamos que había algo dando vuelta sobre el vínculo con los jugadores. No pensé que era para tanto", analizó Nocioni, con pasado en la NBA y campeón olímpico en Atenas 2004.

"Al grupo le debe doler la situación, pero debe unirse de cara al AmericaCup. El cambio debe tomarse como positivo, se cambiará la dinámica de trabajo y se buscará algo nuevo", reconoció el "Chapu" en un streaming con el canal Doble Doble de Youtube.

"Los directivos deberán decidir si ahora buscan un entrenador para salir del paso o para armar un verdadero proyecto", sentenció Nocioni.