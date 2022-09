El Córdoba Pista está listo para entrar en acción

01/09/2022 - 04:54 Deportivo

El Córdoba Pista se presentará este fin de semana en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo, con una importante flota de autos de las diferentes categorías.

La Fórmula Renault Plus, la Uno Competizione, el TC 4000, la Clase 1, la Clase 2 y el TC Pista 4000 entrarán en acción a partir de mañana con pruebas comunitarias, de acuerdo con el siguiente cronograma: de 11.40 a 12, Fórmula Plus; 12.10 a 12.30, TC Pista 4000; 12.40 a 13, Clase 2; 13.10 a 13.30, TC 4000; 13.40 a 14, Uno Competizione; 14.10 a 14.25, Fórmula Plus; 14.35 a 14.50, TC Pista 4000; 15 a 15.15, Clase 2; 15.25 a 15.40, TC 4000; 15.50 a 16.05, Uno Competizione; 16.15 a 16.30, Fórmula Plus; 16.40 a 16.55, TC Pista 4000; 17.05 a 17.20, Clase 2; 17.30 a 17.45, TC 4000; 17.55 a 18.10, Uno Competizione.

Luego habrá reunión de pilotos obligatoria: 16.40, Fórmula Plus; 17.10, TC Pista 4000; 17.40, Clase 2; 18.10, TC 4000; 18.40, Uno Competizione.

Posiciones

TC Pista 4000: 1) Ricardo Vanini 16, 2) Elian Soave 8, 3) Feliciano Castro 4, 4) Gastón Forcheri 4, 5) Juan Martínez 4, 6) Pablo Del Bo 4. Copa Senior: 1) Joaquín Del Pino 84, 2) Ricardo Vanini 72, 3) Roberto Gómez 67.

Clase 1: 1) Joaquín Hongn 203 puntos, 2) Ismael Re 128, 3) Fabio Ibarborde 126, 4) Fernando Sánchez 118, 5) Maximiliano Martín 108. Copa Máster: 1) Javier Panelli 57, 2) Ariel Manelli 51, 3) Cristian Rovira 47.

Clase 2: Andrés Calderón 153, 2) Ezequiel Bosio 141, 3) Gastón Giordano 138, 4) Robertino Sereno 114, 5) Rubén Santana 108.

TC 4000: 1) Diego Aichino 185, 2) Claudio Buchholz 151, 3) Juan Barucca 139, 4) Ricardo Vidal 126, 5) Luis Catelli 124.

F. Plus: 1) Braian Massa 209, 2) Manuel Álvarez Castaño 168, 3) Carlos Moreira 166, 4) Francisco Lange 154, 5) Alan Buchholz 144.

Uno Competizione: 1) Mauro Cravero 156, 2) Juan Valdivia 141, 3) Ariel Pavón 127, 4) Francisco Baudo 120, 5) Herman Ochetti 98.