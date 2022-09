La AFA suspendió los partidos de este viernes 2 de septiembre

02/09/2022 - 01:10 Deportivo

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en virtud de los hechos acontecidos con el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y posterior resolución del presidente de la Nación Alberto Fernández de decretar feriado nacional para la jornada de hoy, emitió un comunicado oficial en el que anunció la suspensión de los tres partidos programados para hoy que marcaban la continuidad de la decimoséptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División.

Los encuentros que se iban a jugar hoy eran los de Patronato vs. Unión de Santa Fe, a las 19; Lanús vs. Tigre, a las 21.30 y Rosario Central vs. Talleres, a las 21.30.

Cabe recordar que Huracán y Central Córdoba habían puesto en marcha anoche la fecha 17, con la victoria del Globo por 2 a 0 en Parque Patricios.

La AFA también se solidarizó con la vicepresidenta y en el comunicado expresó: "La Asociación del Fútbol Argentino expresa su más enérgico repudio por lo sucedido con la Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto advirtiendo que la violencia de cualquier orden nunca es el camino".