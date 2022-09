El Córdoba Pista entra en acción en el circuito de Las Termas

02/09/2022 - 22:28 Deportivo

La categoría Córdoba Pista ha confirmado la presencia de 117 autos en sus cuatro divisionales, las cuales tendrán acción oficial a partir de hoy a partir de las 8.15 en el circuito internacional de Las Termas de Río Hondo, en el marco de séptima fecha de la temporada 2022.

La fecha contará con la presencia de 24 autos en la Clase 1, mientras que la Clase 2 pondrá en pista 23 máquinas, la más numerosa será la Uno Competizione con 29 pilotos.

Las categorías de autos Turismo 4000 contarán con la presencia de 16 autos en TC 4000, mientras que el TC Pista 4000 alineará 25 autos, esto hace un total de 117 máquinas. A ellos se sumarán 20 autos de la Fórmula Renault Plus, esta última tendrá la octava cita del calendario y la presencia del santiagueño Franco Farina junto al equipo FF Competizione.

El Córdoba Pista visita por segunda vez esta temporada el trazado en la Provincia de Santiago del Estero. Hay una enorme expectativa en los pilotos por el arranque del espectáculo. Cronograma Los entrenamientos arrancarán desde las 8.15 hasta las 10.35 para todas las categorías.

Las clasificaciones irán de 10.45 a 12.52. Luego habrá un 2º entrenamiento de 13 a 13.38 reservado para la Fórmula Plus y el TC Pista 4000 (todos). Las finales serán a las 13.55 para Uno Competizione û 9 vueltas; 14.35 TC4000 û 9 vueltas. Luego vendrán las clasificaciones de 15.05 a 16.18 para Fórmula Plus (Grupo “B” y A), TCPista 4000 (Grupo “B”), TCPista 4000(Grupo “A”). Las finales: 16.36. T. Clase 1 û 9 vueltas o 30 min. 17.15 T. Clase 2 û 9 vueltas o 30 min. 17.55 Fórmula Plus û 9 vueltas o 30 min.