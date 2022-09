El “Colo” Fioravanti le tiene confianza a Mitre

02/09/2022 - 23:26 Deportivo

Cuando restan 18 puntos por jugar, Mitre se encuentra a 6 de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

Si bien la distancia es considerable, en el “Aurinegro” se apoyan en el envión conseguido en las últimas siete fechas, en las que solamente perdió un partido y cosechó 14 de 21 puntos.

Claro que el margen de error es mínimo y mañana, cuando desde las 15.30 visite a Flandria por la fecha 32 de la Primera Nacional, conseguir un triunfo es casi una obligación.

Así lo entiende también el volante Leandro Fiorvanti, quien además presagió un partido “duro y parejo como todos los de esta categoría”.

“Seguramente ante Flandria será un partido parejo y peleado como lo son todos los de esta categoría. Será cuestión de defenderse bien y aprovechar las ocasiones que tengamos. Si seguimos así, podemos encaminarnos bien. Salvo el último partido de visitante, ante Almirante Brown, donde tuvimos un pequeño traspié, obtuvimos un poco de regularidad y eso es importante en este tramo final del campeonato”, manifestó el “Colo”, en diálogo con el departamento de prensa del club. Fioravanti recuperó la titularidad en la fecha pasada, en el triunfo por 2 a 0 como local ante Gimnasia de Jujuy, ganándole la pulseada a Conrado Puigdellivol.

“Fue un partido parejo, nosotros nos defendimos muy bien y ellos no tenían cómo entrarnos y supimos sacar provecho de las contras que tuvimos. Igual me parece que podríamos haber hecho más goles. Lo bueno es que creamos muchas situaciones y eso habla bien del partido que hicimos”, analizó sobre esa victoria ante el “Lobo” jujeño, que le permitió alcanzar los 39 puntos al equipo dirigido por Pablo Richetti. El volante volverá a ser titular mañana, nuevamente compartiendo la zona media con el capitán Juan Ignacio Alessandroni.

“Me siento bien, siempre trato de estar preparado para cuando me toque jugar y poder aportar al equipo, según lo que me pide el técnico. Me siento muy cómodo con el grupo y con el ‘Pity’ en el medio”, comentó. Por último, se mostró confiado en que Mitre logre el objetivo de jugar por un ascenso a Primera. “Veo al equipo con las armas necesarias para entrar al Reducido. Como dije antes, es importante la regularidad que conseguimos pero además hay jugadores de mucha calidad. Por eso estamos con mucha fe y confianza para afrontar los partidos que vienen”, cerró.