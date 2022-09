Eugenio Provens, debut y triunfo en el TC 4000

04/09/2022 - 04:02 Deportivo

El piloto Eugenio Provens tuvo el mejor debut en la categoría TC 4000 con el auto de "Tero" Vidal, desde los primeros entrenamientos demostró por qué es uno de los jóvenes con mejor futuro del automovilismo nacional, habiendo competido en TC 2000 y con pasado en las categorías de Fórmula.

No le costó mucho la adaptación al auto de tracción trasera y más aún corriendo en un circuito de las características de Termas. "Me encanta correr en Termas, me cae muy bien el trazado y el equipo del "Tero" Vidal me entregó un auto fantástico, comenzamos bien el fin de semana. Ahora a pensar en la otra final de mañana,( por hoy", fueron algunos conceptos de Provens después del podio.

En tanto que en la Clase 2 brilló "Tato" Bossio. Ezequiel sumó un nuevo triunfo en la primera final de la clase 2 y ya es el tercero de la temporada, una carrera que como nos tiene acostumbrados la categoría se pelea por cada puesto y por cada punto.

Desde el comienzo, Bossio se encontró con un Calderón que no le iba a hacer fácil las cosas, a este dúo se sumó Alejo Cravero que también quería ser parte de la pelea por el triunfo. Bossio tiró a la pista toda la experiencia y festejó.

En el Uno Competizione, la primer final fue para Ariel Pavón, aprovechó una buena largada para quedarse con la primera posición en las primeras curvas, luego desde la punta manejó las diferencias y el ataque de Cravero que terminó muy cerca.

En la Clase 1 del Córdoba Pista, el triunfo correspondió al riojano Juan Picón.

Cronograma

Cronograma para hoy prevé las clasificaciones que arrancarán a las 9 con Uno Competizione A y B, TC4000 A y B, Clase 1, 2. Luego vendrán las dos Series Clasificatorias desde las 11.25 para TCPista4000 a 5 vueltas. Enseguida llegarán las finales: 13, F. Plus, 10 vueltas; 13.40, Uno Competizione, 10 vueltas; 14.20, TC4000, 10 vueltas; 15, T. Clase 1, 10 vueltas; 15.40, Clase 2, 10 vueltas; 16.20, TCPista4000, 10 vueltas.