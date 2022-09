04/09/2022 - 23:09 Deportivo

Facundo Coronel comentó que al llegar al río Albigasta quedó tercero, pero no bajó los brazos y tuvo su premio.

“Es la tercera vez que vengo y nunca lo había podido ganar. Era uno de los objetivos del año”, comentó en diálogo con EL LIBERAL.

“Hasta llegar al arco de Albigasta fue todo el pelotón junto. Aceleramos un poco y nos fuimos los tres primeros. En la parte del río, se me han ido un poco y me decidí no desanimarme y seguir pedaleando constante. En los corrales los volví a conectar. En la parte de la senda sentí un poco de beneficio en el manejo y he pasado adelante. Se quedó un poco Montenegro y con Esquivel recorrimos los últimos kilómetros”, explicó el ganador.

También comentó que el viento fue un adversario más a vencer. “Pegaba bastante. No estoy acostumbrado, pero aquí pega muy de costado y era difícil, pero bueno, gracias a Dios pudimos ganar”, expresó reconfortado.