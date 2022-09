Cuenta regresiva para el Panamericano 2022

05/09/2022 - 22:15 Deportivo

La Federación Argentina confirmó que el próximo fin de semana se correrá el Campeonato Panamericano de BMX Racing 2022 en la “Madre de Ciudades”.

El sábado 10 se correrá el Campeonato Continental, que es una competencia UCI Nivel CC para los pilotos Championships, en tanto que el domingo se celebrará el round 6 de la Copa Latina PKS de BMX Racing.

La actividad comenzará el jueves de acuerdo con el siguiente cronograma: de 13 a 18, confirmación de corredores, pago de inscripciones y entrega de placas porta número a los delegados; de 14 a 15, entrenamientos de 6 a 10 años; 15 a 16, entrenamiento de 11 a 13 años; de 16 a 17, entrenamiento de 14 a 16 años; de 17 a 18, entrenamiento de 17 y más años (Cruceros); de 18 a 19, entrenamiento Junior, Sub- 23, Élite Damas; de 19 a 20, entrenamiento Junior, Sub- 23 y Élite Varones; de 17 a 18, conferencia de prensa.

El viernes 9 continuará la actividad no oficial: 9 a 9.45, entrenamiento de 5 a 10 años; de 9.45 a 10.30, entrenamiento de 11 a 13 años; de 10.30 a 11.15, entrenamiento de 14 a 16 años; de 11.15 a 12, entrenamiento de 17 y más años; de 12 a 12.45, entrenamiento Damas Junior, Sub- 23 y Élite; de 12.45 a 13.30, entrenamiento de Varones Junior, Sub- 23 y Élite; de 13.30 14.15, entrenamiento de 5 a 10 años; de 14.15 a 15, entrenamiento de 11 a 13 años; de 15 a 15.45, entrenamiento de 14 a 16 años; de 15.45 a 16.30, entrenamiento de 17 y más años (Cruceros); de 16.30 a 17.15, entrenamiento de Damas Junior, Sub- 23 y Élite; de 17.15 a 18, entrenamiento de Varones Junior, Sub23 y Élite; de 16 a 17, reunión Copab con delegados en pista; de 18 a 19, reunión técnica con delegados en pista. El sábado comenzará la actividad oficial con la siguiente programación: de 8.30 a 10, warm up por edades por 15 minutos cada grupo; de 10 a 11, ceremonia inaugural; de 11 a 17, Campeonato Continental Americano PSK de BMX 2022; de 17.15 a 18, ceremonia de premiación en la pista.

El domingo se cumplirá la última jornada: de 8.30 a 9, warm up categoría Championships; de 9 a 15, round 6 de la Copa Latina PSK de BMX 2022; de 15.15 a 16, ceremonia de premiación en la pista.





Categorías

La s c a t e g o r í a s de Championship, según reglamento UCI, con bicicleta estándar 20”, serán las siguientes: Junior Men (17-18 años), Junior Women (17-18 años), Under 23 Men (19-22 años), Under 23 Women (19-22 años), Elite Men (19 años y más) y Elite Women (19 años y más). Las Challenger utilizarán bicicleta estándar 20” y Crucero 24”.