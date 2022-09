Las chances de Mitre y Güemes, en las peleas de arriba y abajo

06/09/2022 - 23:53 Deportivo

Por Pablo Daniel Diaz

El torneo de la Primera Nacional ya está en su recta final. Quedan cinco fechas decisivas, sobre todo para Mitre y Güemes, que se juegan sus últimos “cartuchos” en busca de un lugar en el reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional, pero sin descuidarse del descenso, ya que todavía ninguno garantizó su permanencia.

Evitar la pérdida de la categoría no era el objetivo principal de ninguno de los representantes santiagueños.

Pero teniendo en cuenta el muy mal arranque que tuvieron, en la séptima fecha ambos ocupaban los puestos de descenso, asegurar la permanencia adquirió una relevancia mayor.

En la lucha de abajo, Mitre (40 puntos) está 14 por encima Sacahispas, el segundo equipo que hoy estaría descendiendo, con 15 por jugar.

Es decir que con un triunfo ante Temperley este domingo, de local, el “Aurinegro” se olvidará definitivamente del descenso.

También ocurrirá con un empate o hasta perdiendo, siempre y cuando Sacachispas o Tristán Suárez (también tiene 26) no ganen.

Güemes (36) también podría garantizarse la permanencia este fin de semana. Para ello necesita derrotar como visitante a Brown de Adrogué, el sábado, y esperar un derrota de Sacachispas (recibe el lunes a Flandria) o bien una caída de Tristán Suárez (visita el sábado a Villa Dálmine).





Reducido

Las chances para clasificar al Reducido son más remotas, aunque las de Mitre son mayores que las de Güemes.

El último equipo que hoy está logrando un cupo para jugar por el segundo ascenso es Deportivo Riestra, decimotercero con 46 puntos. El “Aurinegro” se encuentra a 6 y el “Gaucho”, a 10, con 15 en juego.

El equipo que dirige Pablo Richetti tiene además por delante a Deportivo Madryn (43), deportivo Maipú (42), Quilmes (41), Guillermo Brown (41), Morón (40) y Chacarita (40). Los dirigidos por Walter Perazzo, tienen por encima a esos equipos más el mismo Mitre, Brown (39), Almirante Brown (39), Ferro (39) y Atlanta (37). Si Mitre gana sus cinco partidos, conseguirá la clasificación siempre y cuando Riestra no sume más de 8 (si consigue 9, pesará la diferencia de goles).

Pero también necesita que Madryn no sume más de 11, que Maipú no sume más de 12, que Quilmes y Guillermo Brown no sumen más de 13 y que Chacarita no sume los 15. Si el equipo que dirige Richetti no gana todos los partidos, sus chances se reducirán. Los cinco rivales que le quedan son: Temperley (L), Morón (V), Dep. Madryn (L), Estudiantes de Río Cuarto (L) y Alvarado (L). Para Güemes es mucho más complicado ya que aún ganando sus cinco partidos, si Riestra consigue 6 puntos lo dejará sin chances. Lo que le queda al “Gaucho”: Brown (V), Chacarita (L), G. Brown (V), Rafaela (L) y Santamarina (V).