“Tortuga” Deck volvió a ser MVP y Argentina continúa con puntaje ideal

El santiagueño Gabriel Deck volvió a convertirse en MVP y el seleccionado argentino de básquet venció a República Dominicana por 90 a 78 para ganar con puntaje ideal el grupo B de la Americup, que se juega en la ciudad brasileña de Recife.

El equipo de Pablo Prigioni enfrentará mañana a la Venezuela de Fernando Duró, con la ilusión de estirar el invicto y meterse entre los cuatro mejores de la competencia continental.

Los cuartos de final de la AmeriCup se jugarán mañana de acuerdo con la siguiente programación: 11.30, México vs. Canadá; 13.40, Estados Unidos vs. Puerto Rico; 17.40, Argentina vs. Venezuela; 20.10, Brasil vs. República Dominicana. “Tortuga” Deck fue titular y terminó con 24 puntos (7 de 11 en dobles, 2 de 4 en triples y 4 de 4 en libres), 6 rebotes y 2 asistencias en 33:10 minutos para alcanzar los 25 de valoración.

El santiagueño cerró la primera fase con promedios de 21.6 puntos (28 de 40 tiros de campo), 5.3 rebotes, 2.0 asistencias y 28.6 minutos en tres partidos jugados. Anoche, el exQuimsa volvió a ser importante en las zonas cercanas al cesto, pero además aportó dos triples en momentos claves del juego. Se entendió a la perfección con Facundo Campazzo, que supo encontrarlo con pases profundos a través del pick and roll. Al término del partido, “Tortuga” destacó la jerarquía del rival, que causó muchos problemas en el tercer cuarto, y se mostró ilusionado de cara al partido de mañana ante Venezuela, a la que definió como un adversario durísimo.





Derrota venezolana

Argentina tendrá hoy jornada de descanso y mañana enfrentará a Venezuela, que ayer completó su actuación en la fase de grupos con una abultada derrota ante los Estados Unidos (49-101), lo que le hizo retroceder al tercer puesto en la zona C.

El conjunto del cordobés Prigioni pudo haber cambiado la historia en el último minuto si Facundo Campazzo o Laprovíttola convertían sendos dobles que le hubieran permitido obtener una diferencia mayor y desplazar al local Brasil (ganador de la zona A) de esa posición de mejor líder que finalmente acreditó.

Lo cierto es que el equipo rioplatense exhibió altibajos en su rendimiento y una permeable defensa que disparó una señal de alerta.

Es que el conjunto centroamericano le tomó 22 rebotes ofensivos (de un total de 44) y pudo prevalecer en la zona de la pintura durante casi todo el partido convirtiendo a Delgado, en una de las figuras del cotejo.

La otra, sin dudas, resultó Deck, quien estuvo particularmente afilado en el primer período (15 puntos) e hizo valer su potencia en el “uno contra uno”, cada vez que atacó el canasto. En el restante encuentro del grupo B jugado hoy, Puerto Rico superó a Islas Vírgenes por 76-73.