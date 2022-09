Catorce equipos van en busca del título

09/09/2022 - 04:29 Deportivo

Con catorce equipos divididos en dos zonas, se iniciará esta noche el Torneo Prefederal, que llevará el nombre de Omar Montes y que organiza la Federación de Básquet de Santiago del Estero.

El acto inaugural se realizará en cancha de Nicolás Avellaneda, minutos antes del juego ante Juventud Unida de Quimilí, con la participación del presidente Carlos Basualdo y autoridades deportivas.

Por la zona A se enfrentarán: Nicolás Avellaneda vs. Juventud Unida de Quimilí, Normal Banda vs. Quimsa e Independiente BBC vs. Olímpico (en La Banda). Libre: Coronel Borges.

Por la zona B jugarán: Jorge Newbery vs. Belgrano, Red Star vs. Tiro Federal y Huracán vs. Sportivo Colón. Libre: Juventud BBC.

La primera fase se jugará bajo el sistema todos contra todos en dos zonas. Los dos primeros obtendrán la clasificación directa a cuartos de final. Del tercero al sexto jugarán reclasificación de manera cruzada: tercero vs. sexto y cuarto vs. quinto. Se jugará a dos encuentros teniendo ventaja y definición de localía, el mejor ubicado en su grupo. Si ambos equipos obtienen una victoria por lado, se define por diferencia de gol (si hay igualdad la definición es como está marcado en el reglamento Fiba).

Los ganadores de la reclasificación pasarán a ocupar su lugar, establecidos por el cuadro. Estos juegos son al mejor de tres partidos, teniendo ventaja deportiva los que pasaron a esta instancia desde sus grupos por su mejor ubicación en la tabla. Comenzando el 1° juego en el equipo que tiene la ventaja, y en un posible 3° partido definiendo de local.

En semifinales, los partidos se jugarán en canchas con piso flotante. Los juegos siguen como la fase anterior.

Los ganadores accederán a la final. Queda todo establecido de la fase anterior, y sumando la posibilidad de que los estadios tengan una capacidad de espectadores acordes para que el espectáculo sea todo una buena organización y se aprecie en lo deportivo.

Planteles

Belgrano: Luciano Falcione, Lucas Díaz, Taiel Ledesma, Agustín Cruellas, Nicolás Torres, Juan José López, Agustín Frías, Julián Paz Ferreyra, Nicolás Barraza, Santiago Ibáñez, Diego Jerez y Facundo Frías. Entrenador: Carlos Barrera.

Independiente BBC: Alex Soria, Ramiro Infante, Miguel Llapur, Lautaro Sosa, Sebastián Sosa, Facundo Yocca, Gianluca Ingratta, Juan Infante, Matías Mackeprang, Jerónimo Morra, Oscar García y Santiago Saavedra. Entrenador: Carlos Acosta.

Jorge Newbery: Gonzalo Barquín, Jonathan Córdoba, Santiago Marquetti, Nicolás Burgos, Ignacio Tomsic, Nazareno Rossi, Facundo Marquetti, Gabriel Corvalán, Brayan Prado, Mario Arias, Tomás Orellana, Benjamín Orellana, Tomás Busso, Samuel Corvalán, Benjamín Nassif, Gabriel Coronel, Tomás Manzur, Juan Ángel Rojas e Ignacio Lototurk.

Juventud BBC: Lucas Bravo, Thyago Casagrande, Fabián Contreras, Sergio Corvalán, Federico Ibáñez, Adrián Juárez, Alan Lazarte, Leyton Ledesma, Mauricio López Silva, Joaquín Mussi Salomón, Juan Pérez, Héctor Ponce, Álvaro Rojas, Álvaro Ruiz, Javier Seade, Lisandro Zamora, Dylan Gorini, Maxi Quagliotti, Lucas Quagliotti y Alejo Caro. Entrenador: Fernando Small.

Juventud Unida: Nahuel Strapazzon, Gonzalo Carrizo, Francisco Fantoni, Cristian Florentín, Matías Sequeira, Tomás Fugarola, Adrián Navarro, Juan Sciangula, Maximiliano Bulnes, Yibril Rodríguez Ponti, Adrián Rodríguez Garzón, Lucas Carrizo, Alejo Ivalo y Enzo Díaz. Entrenador: Javier Leguizamón.

Nicolás Avellaneda: Diego Righetti, Hugo Autalán, Matías Herrera, Andrés Auadt, Luciano Tarchini, Lucas Tarchini, Martín Stancheff, Nahuel Salazar, Jerónimo Medina, Juan Navarro, Gonzalo Noriega, Luis Arancibe, Juan López y Lyan Lastra, Daniel Guardo y Facundo Contrera. Entrenador Alejandro Tarchini.

Olímpico: Sahir Abdala, Facundo Rodríguez, Aaron Capurro García, Agustín Stancampiano, Álvaro Pereyra Llarul, Salvador Japaze, Francisco Ruiz, Mohamed Sow, Ignacio González, Enzo Facelli y Emilio Santana. Entrenador: Francisco Gutiérrez.

Quimsa: Francisco Conrradi, Joseph Caicedo, Lucio Longoni, Diego Collomb, Luca Chiapella, Esteban Carrazán, Santiago Gallo Palomo, Diego Ruiz, Estéfano Zarco, Jeremías Yonni, Facundo Campos, Facundo Folmer, Yamil Espeche y Luca Espinillo. DT: Cristian Suárez.

Red Star: Oscar Gómez, Juan Cisneros, Martín Ledesma, Guido Garnica, Daniel Carrillo, Sergio Doueil, Franco Lazarte, Federico Muñoz, Nazareno Urquiza, Facundo Rojas, Lázaro Cancinos, Exequiel Díaz. DT: Rubén Fernández.

Sportivo Colón: Maximiliano Canavó, Luis Buenvecino, Ramiro Monill, Mauro Ledesma y Juan Cruz Vespasiani. Entrenador: Julio Iturre.