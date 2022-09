“La Bestia” le apunta a ganar todo lo que queda

10/09/2022 - 00:36 Deportivo

Mitre recibirá mañana a Temperley, desde las 21 y por la fecha 33 de la Primera Nacional, sabiendo que solamente le sirve ganar. Así lo entiende también su delantero y goleador, David Romero.

“Sabemos que va a ser un partido duro para nosotros. Y también que es más que clave. Me parece que no tenemos mucho margen para el error. Los tres puntos tienen que ser nuestros para seguir teniendo chances de entrar al Reducido”, señaló el jugador “aurinegro”, en diálogo con el departamento de prensa del club.

“La Bestia” fue más allá y aseguró que, para mantener las ilusiones de clasificar, deberán ganar no solamente mañana, sino también las otras cuatro fechas que le quedarán.

“La idea va a ser tratar de sacar los quince puntos que quedan en juego. No va a ser fácil. Estamos medio lejitos, porque son seis puntos de diferencia, pero no es imposible. Vamos a ir en busca de un pleno. Me parece que tenemos que sumar los quince puntos para tener las chances suficientes para clasificar. Tenemos un gran grupo y estamos convencidos de lo que queremos, lo venimos demostrando y seguimos creciendo partido a partido”, arengó.

Por último, manifestó: “Uno siempre se prepara para dar lo mejor y trata de aportarle algo al equipo. Obviamente que en lo personal estoy contento por mi presente, pero más contento estoy con el presente del equipo. Creo que venimos haciendo grandes esfuerzos, venimos creciendo y mejorando mucho. Por ahí no habíamos arrancado de la mejor manera y estábamos muy abajo en la tabla, pero sacamos adelante una situación muy incómoda que estábamos viviendo”.