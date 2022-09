Mitre y Güemes van por un éxito para seguir peleando

11/09/2022 - 01:40 Deportivo

Mitre tratará de aprovechar su chance para ponerse a tres puntos de la zona de Reducido, cuando desde las 21 reciba a Temperley. En tanto, Güemes se jugará sus últimas cartas en pos del mismo objetivo en su visita a Brown de Adrogué, a partir de las 11 de la mañana. Ambos cotejos corresponden a la trigésimo tercera fecha del torneo de la Primera Nacional.

También jugará hoy Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que apenas perdió un partido de los últimos 17 que disputó, de visitante ante Guillermo Brown, de Puerto Madryn, también en el horario matutino de las 11. Además, habrá estos partidos: Santamarina de Tandil-Chaco For Ever y Deportivo Maipú-Alvarado (a las 16), Atlético de Rafaela-San Telmo (a las 19:30).

A Mitre se le dio ayer el resultado que esperaba, el triunfo de Defensores de Belgrano ante Deportivo Riestra, que con 46 puntos sigue siendo el último equipo que está obteniendo un cupo en el Reducido. El "Aurinegro", que cosecha 40, tendrá la gran oportunidad de recortar la distancia y ponerse a tres, cuando quedarán doce por disputarse.

Para eso, el equipo que dirige Pablo Richetti está obligado a ganar, resultado que además le significará asegurarse ya la permanencia. Aunque parezca un objetivo menor, no deja de ser importante teniendo en cuenta el muy flojo inicio de temporada del equipo. De todas formas, hoy las expectativas pasan por seguir con vida en la lucha por la clasificación. Y Mitre se apoya en su buen presente, ya que viene de igualar sin goles ante Flandria pero en los últimos ocho partidos consiguió cuatro triunfos, tres empates y una sola derrota.

Güemes

A Güemes (36 puntos) también le vino bien la derrota de Riestra, pero su margen de error es mucho menor y hoy no le sirve otro resultado que no sea el triunfo. Justamente el verbo ganar es el que el "Gaucho" no puede conjugar desde hace cinco fechas, en las que cosechó tres empates y dos derrotas.