Agenda deportiva: todos los encuentros que se juegan este domingo

11/09/2022 - 09:27 Deportivo

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Arsenal vs Vélez

ESPN Premium

13:00 Newell's vs Gimnasia

TNT SPORTS

17:00 Boca vs River

ESPN Premium

TNT SPORTS

20:00 Talleres vs Defensa y Justicia

TNT SPORTS

CAMPEONATO PROFESIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

10:50 Lanús vs San Lorenzo

DEPORTV

13:00 Estudiantes LP vs Rosario Central

TV PUBLICA

15:00 Estudiantes BA vs SAT

DEPORTV





PRIMERA NACIONAL

11:00 Guillermo Brown vs Gimnasia de Mendoza

15:00 Brown de Adrogué vs Guemes (SdE)

16:00 Santamarina vs Chaco For Ever

16:00 Deportivo Maipú vs Alvarado

19:30 Atlético Rafaela vs San Telmo

21:00 Mitre (SdE) vs Temperley

F1 - GP DE ITALIA

10:00 Carrera

FOX SPORTS

STAR +





PRIMERA C

15:30 Liniers vs Berazategui





AMERICUP

17:10 Tercer puesto

DIRECTV SPORTS 2 / 1612

20:40 Final

DIRECTV SPORTS 2 / 1612





SERIE A

07:30 Atalanta vs Cremonese

ESPN 2

STAR +

10:00 Bologna vs Fiorentina

10:00 Sassuolo vs Udinese

13:00 Lazio vs Hellas Verona

15:45 Juventus vs Salernitana





LIGA DE ESPAÑA

09:00 Real Madrid vs Real Mallorca

STAR + / ESPN

11:15 Elche vs Athletic Bilbao

ESPN 3

13:30 Getafe vs Real Sociedad

DIRECTV SPORTS

16:00 Real Betis vs Villarreal

DIRECTV SPORTS





LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Racing de Estrasburgo vs Clermont

STAR + / ESPN

15:45 Mónaco vs Olympique de Lyon





US OPEN

17:00 Final masculina

ESPN 2

STAR +





MUNDIAL DE VÓLEY

12:50 Tercer puesto

ESPN 3

STAR +

15:50 Final

ESPN 3

STAR +