Ramírez, defensor que cumple muy bien el rol de asistidor

13/09/2022 - 02:24 Deportivo

Corría el minuto once del complemento. Central Córdoba le ganaba 1 a 0 a Godoy Cruz, pero merecía mucho más. Justo en ese momento, Iván Ramírez ejecutó un tiro de esquina a la cabeza de Renzo López, que puso el 2 a 0 y comenzó a asegurar el triunfo. Fue la sexta asistencia del lateral derecho "ferroviario", que se ubica segundo ese rubro, a una del colombiano Sebastián Villa (el atacante de Boca es baja por el resto del torneo por lesión) y de Martín Ojeda (Godoy Cruz).

"Estamos muy contentos con Renzo, es mi trabajo dar asistencias a los compañeros como también defender. Ojalá que se vengan más asistencias y más goles de Renzo", dijo el paraguayo, que se toma con total naturalidad el rol de asistidor, algo más frecuente en los volantes creativos u ofensivos.

Ramírez también hizo una gran jugada en la que lo terminaron derribando dentro del área. Y ese penal lo transformó en el 3 a 0 Alejandro Martínez. "En el área me jugué el mano a mano, me tocó ahí el defensor de Godoy Cruz. A veces me salen lindas cositas en el área rival", contó entre risas.

Las buenas actuaciones le valieron a Iván ser citado por Guillermo Barros Schelotto a la selección de Paraguay. Y aunque en el amistoso anterior no pudo estar por problemas con su visa, sabe que tendrá más chances. "Si uno trabaja día a día y hace bien las cosas, puede estar siempre la posibilidad de ser llamado a la selección. Pero esto es gracias al fruto del trabajo y del equipo, gracias a Dios eso me da la posibilidad de jugar por mi país", comentó.

"Estoy muy contento, es una posibilidad linda que se me está dando. Si me toca estar con mi selección trataré de aprovecharlo al máximo para poder estar nuevamente. Ellos siempre están pendientes de todo lo que hacemos en nuestros clubes", agregó.

El paraguayo elogió al cuerpo técnico que encabeza Abel Balbo. "Desde que llegó el profe, nos dio una mentalidad muy positiva y sabemos que si estamos concentrados, tenemos muchas chances de ganar porque creo que, por sobre todo, el equipo tiene gol y eso es importante. Ante Godoy Cruz pudimos mantener el arco en cero y también fue importante. Eso nos da mucha confianza nuevamente para salir de la zona de abajo", resaltó.