La transformación de Deck: de joven talento a figura absoluta

Hay situaciones y torneos que marcan la carrera de un deportista profesional. El camino nunca es color de rosas, pero cuando el destino está marcado, sólo es cuestión de trabajar y esperar que llegue el momento. Gabriel Deck atraviesa el mejor momento de su carrera y lo ratificó en esta Americup, para guiar al título a una selección argentina renovada con la llegada de Prigioni.

Por Gustavo Paz

El oriundo de Colonia Dora fue el jugador más valioso del certamen que se disputó en Brasil y confirmó su condición de caudillo y figura. Nadie puede dudar de su talento y su entrega total por el equipo, tomando decididamente la bandera que dejó Luis Scola en una generación ganadora.

Lo de "Gaby" en este torneo fue sencillamente impresionante, por lo que reflejan los números y también por lo que una planilla jamás podrá valorar. "No me fijo en los números. Hago lo mejor para que el equipo gane. Es lo que me importa", dijo Deck una y otra vez durante el desarrollo de esta Americup. A sus palabras, las respaldó con hechos. Lo colectivo por encima de lo individual, aportando en todos los rubros y haciendo mejores a sus compañeros.

Aún así, el "Tortuga" fue el goleador del certamen (21.1 puntos de promedio), siendo determinante en momentos claves de los partidos. En la final, su aporte en los dos tableros fue clave y anotó los puntos ganadores para destrabar el juego.

Deck, además de ser el máximo anotador del certamen, fue el 11º mejor rebotero. Su vitalidad para defender y para atacar el canasto le permitió a la Argentina sacar adelante momentos complicados en varios partidos. El debut ante Islas Vírgenes fue el que menos minutos jugó (hizo 14 puntos en 19'). En la semi ante Estados Unidos y en la final ante Brasil, fue cuando Prigioni más minutos le dio (33' y 32'). Y "Gaby" no defraudó, aportando 30 y 20 puntos respectivamente.

Sin dudas, fue su torneo consagratorio y la demostración de que Argentina tiene en su talento a un jugador que no tiene techo.

