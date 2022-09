Roberto Vega está listo para ir por un gran desafío

13/09/2022 - 04:04 Deportivo

Santiago del Estero tendrá presencia internacional el próximo 2 de octubre en el Mundial XTerra Championship de triatlón, en Trentino, Italia, y lo hará con un atleta que ya se encuentra preparando las valijas para ir en busca del desafío más importante de su carrera deportiva: Roberto Antonio Vega.

"Hoy (por el domingo) culmina mi preparación para el XTerra que se realizará el próximo 2 de octubre, en Trentino, Italia. La semana que viene ya estoy viajando. La clasificación para la competencia la obtuve en el XTerra de San Juan y vengo de una preparación muy larga y bastante agotadora. No veo la hora de viajar y quiero agradecer al gobierno de la provincia que si no me hubiese apoyado en esto, no hubiera sido posible mi presencia en Trentino", expresó Vega que el pasado fin de semana fue segundo en la 2ª fecha de la Copa Argentina de duatlón que se hizo en la costanera sur de esta ciudad.

Para el deportista santiagueño no fue nada fácil conseguir los recursos a tal punto que cuando se dio la clasificación en Ullún, San Juan, tuvo que realizar una campaña solidaria para poder costearse todos los gastos que demanda su participación en el XTerra de Trentino. "Es un viaje muy largo y costoso. Gracias a Dios pude conseguir la ayuda de todos, de la gente de Santiago, amigos, familiares y el gobierno para estar compitiendo".