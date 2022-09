"Leo" Gutiérrez, gratificado: "Trabajar con Pablo (Priogioni) fue espectacular"

14/09/2022 - 04:57 Deportivo

"Leo" Gutiérrez volvió de Brasil con la satisfacción de un nuevo título en su carrera deportiva, esta vez como asistente técnico de Pablo Prigioini en la selección nacional, que se consagró campeona de la Americup.

"Fue algo muy lindo, único. Se trabajó muy bien y la verdad que llegamos al objetivo que nos habíamos propuesto el primer día: jugar la final de la Americup y ganarla", arrancó el entrenador cordobés, antes de sumarse a la pretemporada de Olímpico en el Vicente Rosario.

"Tener la posibilidad de estar en la selección y poder ayudar a los objetivos como ganar campeonatos o clasificar a un mundial es lo que te ayuda a crecer. Estoy feliz por la oportunidad de estar ahí, de trabajar con la gente que estoy trabajando, de ver a los jugadores. Estamos disfrutando todos, de ver a la gente que lo mira por la tele, nosotros que estamos con ellos día a día es algo muy lindo para cualquier entrenador, tenga experiencia o no, porque te ayuda a crecer. Y lo estoy tomando como eso, como un crecimiento día a día, de un aprendizaje continuo de nuevas cosas que se vienen en el básquet profesional y cómo se trabaja con equipos con la calidad de los jugadores que tiene la selección", agregó gratificado.

Luego, puso hincapié en el trabajo de Pablo Prigioni, sucesor del "Che" García. "Trabajar con Pablo (Prigioni), verlo trabajar, escucharlo, fue espectacular. A Gonzalo (García), a Guido (Fabbris), verlos cómo trabajan. Te ayuda a crecer y a entender un poco más para dónde tenés que ir. Es un master ver las ideas que tiene Pablo en la cabeza, cómo las aplicaba, cómo se las daba a los jugadores, la sencillez del trabajo día a día que tenía él en su cabeza para los jugadores fue espectacular. Y si, fue hacer un master. La tiene atada, la ve muy bien, tiene las ideas muy claras y sabe para dónde tiene que llevar al equipo, que eso fue fundamental", explicó convencido.

Los jugadores

Consultado acerca de las claves del título, expresó: "El tridente de jugadores que teníamos en el equipo (Deck, Campazzo y Lapro) fue fundamental. El trabajo de Delía, que no se ve tanto, que no se luce con puntos, pero hizo un trabajo espectacular defensivo, de bloqueo, de espacios para sus compañeros. Ellos cuatro fueron los pilares del equipo para conseguir esto. Y después el entendimiento de todos los jugadores que estaban por detrás de las cosas que tenían que hacer. Y creo que la clave para conseguirlo fue que Pablo lo ordenó en seguida a su idea, los jugadores lo entendieron y entre todos pudimos acomodarnos y hacer un muy buen torneo".

Por último, habló de Olímpico. "Ahora a empezar con Olímpico, cambiar el chip. Me voy a ir metiendo de a poco para ver cómo están ellos. La idea que teníamos desde un principio, que le pasé a Esteban (Gatti) y a los demás chicos para que trabajen. Todos los días hablaba con Esteban, con Ray (Raymundo Legaria), con Twitty (José María Gerez) y Pepo (Francisco Gutiérrez) para ver cómo estaban. Sé que están bien, pero por ahora voy a meterme de a poco. No me quiero meter de una porque están trabajando cosas que las quiero ver de afuera todavía para ver cómo la están desarrollando. Llegado el momento empezaremos con la parte más técnica de las cosas que quiero seguir metiendo en el equipo", indicó.