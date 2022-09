Olímpico confirmó su presencia en la Copa Desafío a jugarse en San Luis

15/09/2022 - 22:41 Deportivo

Olímpico confirmó su participación en la Copa Desafío, que se jugará en los estadios La Pedrera y Ave Fénix, ambos de San Luis, del jueves 22 al viernes 30 del corriente.

El equipo de “Leo” Gutiérrez enfrentará el próximo jueves 22 a Boca Juniors, que se perfila como uno de los candidatos de la Liga Nacional.

Al día siguiente, jugará con Gepu de San Luis, que compite en la Liga Argentina.

En el Ave Fénix se cumplirá la siguiente programación: Gepu vs. Boca (domingo 25), Boca vs. Independiente de Oliva (martes 27), Gepu vs. Independiente de Oliva (miércoles 28) y Gepu vs. Atenas de Córdoba (viernes 30).

Olímpico sigue de pretemporada en el estadio Vicente Rosales, a las órdenes del entrenador “Leo” Gutiérrez y ya con el plantel completo.