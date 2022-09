Del peluquero que conoció a Messi: “Es muy sencillo”

17/09/2022 - 00:43 Deportivo

Matías Agustín Rojas es un peluquero santiagueño que está radicado en la ciudad de Salto, Buenos Aires, y esta semana fue noticia nacional y no es para menos.

Fue a competir en el Mundial de peluquería en París, Francia, y en un intermedio aprovechó para hacer algo que también había soñado: conocer a Lionel Messi en persona y darle como obsequio un bombo legüero con la imagen del capitán de la Selección Argentina.

“El primer día que fui con un amigo nos atendió el custodio de la seguridad y nos dijo que Antonella y Messi no estaban y nos volvimos a la casa. Volví al día siguiente en bicicleta para recorrer 10 kilómetros y me atendió Antonella que me agradeció, me recibió el bombo muy gentilmente y me dijo que Leo se iba a poner contento. Él (por la “Pulga”) estaba en Israel ese día. Ella se sacó una foto conmigo y luego esa imagen se viralizó”, comentó Matías cuando habló ayer con Jonatan Viale por Radio Rivadavia de Buenos Aires.

“Me dijo venite mañana o pasado. No quise ir al otro día porque seguramente iba a estar cansado por el viaje de regreso desde Israel. Hoy (por ayer) lo hice y me dejó pasar por intermedio del custodio de la seguridad de la casa. Charlamos un rato. Es una persona sencilla, me felicitó por el quinto puesto en el Mundial y me agradeció por el regalo del bombo. Me firmó la camiseta y le mostré un video de unos niños de Santiago del Estero que son del monte santiagueño. Le gustó el saludo de los niños. En ningún momento se mostró apurado. Los más apurados eran los custodios que querían que me fuera ya. Tampoco querían que me firmara la camiseta, pero él les dijo que sí”.

El peluquero santiagueño hoy está feliz de haber cumplido su sueño y cuando le preguntaron si estaba dispuesto a cortarle el pelo a Messi, éste respondió: “Vamos a ver. Me quedó en París hasta el domingo y en una de esas...” .

Fue tanta la repercusión que tuvo la viralización de la foto con Antonella Roccuzzo que cuando llegó a su casa, no pudo parar de leer tantos mensajes que le hicieron llegar a través del celular. Matías vive hace tiempo en Salto y entre sus próximos planes está el de venir a Santiago del Estero para visitar a sus familiares.

“La gente de Salto me ayudó mucho para poder realizar este viaje. Me gustaría también ir a mi provincia uno o dos días porque necesito ver también allá a mi familia”. Lo concreto de toda esta situación es que Matías pudo darse el gusto de estar con una de las máximas estrellas y ayudado por el Mundial de peluquería.