Balbo: "Nadie de Estudiantes habló conmigo, tampoco voy a hablar con nadie"

18/09/2022 - 02:31 Deportivo

Hace un par de semanas, EL LIBERAL se hizo eco del rumor que surgió en La Plata, sobre un presunto interés de Estudiantes por contratar para la próxima temporada a Abel Balbo, entrenador de Central Córdoba. Incluso se especulaba con que Juan Sebastián Verón, vicepresidente del "Pincha", vendría a Santiago para reunirse con el DT del "Ferro".

El viaje de la "Brujita" a nuestra provincia se concretó el pasado jueves, pero para visitar a su hijo Deian, que juega en Central. EL LIBERAL mantuvo ayer una entrevista exclusiva con Balbo, quien negó cualquier tipo de contacto con Estudiantes. Y fue más allá, ya que aseguró que no hablará "con nadie" hasta que finalice su contrato con la entidad del barrio Oeste, a fines del 2023.

"Nadie de Estudiantes habló conmigo. Y yo no voy a hablar con nadie hasta que termine mi contrato con Central Córdoba. Es normal que aparezcan rumores, son cosas que suceden en el fútbol. Aparte Sebastián es amigo mío, fuimos compañeros en Parma y la selección argentina, si quisiera hablar conmigo no va a venir a Santiago para hacerlo, puede hablar conmigo por teléfono o hablarme cuando yo estoy en Buenos Aires", explicó Balbo

Y agregó: "Son todas noticias que salieron no sé de dónde, pero no tienen ninguna veracidad, yo no hablé con nadie. Estoy muy contento acá en Santiago, trabajando muy bien y muy tranquilo y tengo todo lo que necesito así que estoy muy feliz de estar acá. No tienen por qué preocuparse. El hincha de Central se puede quedar tranquilo y pensar, al igual que nosotros, en salvarnos lo antes posible para poder programar un campeonato distinto para el año que viene".

El ex jugador del seleccionado argentino calificó de "excelente" la relación que forjó en este breve tiempo con el hincha de Central y la gente de Santiago. "Estoy muy contento en Santiago, es gente toda muy educada, muy respetuosa, me han recibido muy bien y me demuestran en la calle también el cariño, el apoyo. Con todo lo que he encontrado en Santiago estoy muy contento, en todos los aspectos", aseveró.

Actualidad

Antes de meterse en la actualidad del equipo, el DT contó que ya pasó la "bronca" por la insólita suspensión del partido ante Vélez, el martes pasado en Liniers. "Ya pasó. Uno tiene bronca porque nos hicieron hacer un viaje inútil, en el cuál hay mucho desgaste en todos los aspectos, el cansancio físico de los jugadores, el perjuicio económico para el club. Era una cosa que se podía evitar, pero ya pasó", se consoló.

Central viene de enfrentar en las últimas fechas a equipos encumbrados en la tabla como Huracán y Godoy Cruz. Y el martes recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, el nuevo puntero. "El equipo está muy bien, nos estamos preparando como lo hicimos en todos los demás partidos. Sabemos que de acá hasta el final van a ser todas batallas en las que tenemos que jugarnos todo para sacar puntos y tratar de ganarlos a los partidos. Lo vamos a esperar a Gimnasia respetándolo porque uno no es primero después de 19 fechas de casualidad, es un equipo que juga muy bien. Está en un buen momento pero también nosotros estamos bien y confiados en que vamos a poder hacer un buen partido", dijo al respecto.

En el ciclo de Balbo, Central ostenta una alta eficacia de local, con tres triunfos, un empate y una derrota, con la salvedad que esa caída fue ante Racing, con apenas dos días de trabajo. "Es fundamental para un equipo que se quiere salvar, ser fuerte de local. Lo estamos logrando y estoy muy contento. Nuestra manera de jugar es muy ofensiva, contra Godoy Cruz jugamos con cuatro delanteros. Pienso que la manera más fácil de ganar los partidos es jugando bien así que tratamos siempre de jugar bien, los chicos están muy comprometidos con el trabajo, con la camiseta. Y cuando se juega con esa intensidad, con esa rabia y el aporte de ellos de jugar bien, porque lo saben hacer, creo que se pueden lograr resultados importantes. Así como va a ser un juego difícil para nosotros, lo va a ser también para ellos", subrayó.

Balbo espera que Central sea capaz de potenciarse también fuera de Santiago. "Tenemos que tratar de hacer lo mismo de visitante. Lo hicimos bien contra Rosario. De todas maneras tenemos que tratar de mejorar un poco nuestro juego de visitante, pero es un trabajo y lleva tiempo. Nosotros no hace dos meses que estamos y parece que son dos años. Lo importante es que los jugadores están completamente comprometidos con el juego, con la camiseta, juegan bien y todo lo bueno que hicieron hasta ahora fue mérito de ellos", reiteró.

Después de recibir al "Lobo", Central Córdoba visitará a Aldosivi de Mar del Plata (fecha 21) y será local de Sarmiento de Junín (fecha 22), dos rivales directos en la lucha por la permanencia. Pero al mejor estilo "Mostaza" Merlo, Balbo prefiere ir paso a paso.

"Ante los rivales directos son partidos particulares, pero nosotros tenemos que pensar solo en el partido que viene. Tenemos que sacar puntos en todos los partidos y tratar de ganarlos. Lógicamente, si ganamos los partidos ante rivales directos, mucho mejor. Pero no por eso vamos a no pensar en los otros rivales. Así que ahora la mente está solo en Gimnasia", concluyó.