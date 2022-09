Patricia Bermúdez, séptima en el Mundial de Belgrado

19/09/2022 - 00:14 Deportivo

Patricia Bermúdez logró un meritorio séptimo puesto en el Campeonato Mundial 2022 de Lucha, que se desarrolló en la ciudad de Belgrado, Serbia.

La luchadora santiagueña se impuso en la ronda de clasificación por 10 a 5 a la turca Zehra Demirhan, pero en octavos de final se encontró con la ucraniana Oksana Livach, que no le dio chances para terminar perdiendo por 10 a 0. Como su rival perdió su combate en cuartos de final, no pudo acceder al repechaje, según informó la Federación Argentina de Luchas Asociadas.

Desde Belgrado, "Pato" se expresó a través de sus redes sociales. "Mi participación en el Campeonato del Mundo ha terminado. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos los que me han apoyado. Nadie llega solo a ninguna parte... y si hoy he alcanzado el séptimo puesto en este campeonato mundial es porque también han estado conmigo, creyendo en mi sueño", escribió la santiagueña.

"Mi objetivo es siempre el puesto más alto del podio. Y por eso hago sacrificios diarios, en las luchas que nadie ve... A menudo lucho con mis propios dolores para mantener la preparación. Aun así, no siempre conseguimos lo que queríamos o las cosas no salen como habíamos planeado, no porque algo haya salido mal sino porque el momento no ha llegado todavía", agregó.

"Creo en mi trabajo y en la fuerza que tengo para persistir en mi objetivo, y pronto llegará mi momento. Por ahora mis muchas gracias una vez más a los que me siguen y me animan", cerró.

Patricia Bermúdez venía de ganar la medalla de bronce, en la categoría 50 kilos, en el ranking series de Túnez, en el marco de su preparación para el Mundial.

Agustín Destribats

Por su parte, Agustín Destribats completó ayer su actuación en Belgrado. En su primer combate le ganó a Lomtadze B. de Georgia (campeón mundial 2021) por 9 a 1.

Luego perdió su siguiente combate con el dos veces campeón mundial y subcampeón olímpico en Tokio de Azerbaiyán por 6 a 1, en un combate cerrado con 3 puntos cuestionables.

Posteriormente, perdió en las semifinales dejando a Agustín sin posibilidad de continuar en el torneo.