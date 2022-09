Perazzo, los objetivos y el esfuerzo del grupo

19/09/2022 - 01:19 Deportivo

El entrenador de Güemes, Walter Perazzo, destacó ayer la entrega de sus jugadores y el hecho de haber mantenido la categoría, el objetivo principal del club.

"Nosotros tenemos que hacer un balance general. Cuando llegamos, estábamos últimos. La meta era mantener la categoría y la verdad es que tuvimos momentos en el campeonato muy buenos, que nos permitieron salvarnos del descenso antes del final y eso es mérito de este grupo. Indudablemente, para pensar en un proyecto deportivo que nos lleve a pelear más arriba hoy no estamos. Quedó demostrado en este partido. Jugamos bien, pero nos cuesta demasiado hacer goles. No hay que confundir a la gente, porque este es un campeonato muy duro. Güemes hoy está tranquilo y pensando en que estará la temporada que viene", dijo el DT.

"Creo que jugamos bien. No es muy común en esta categoría con un dominio tan preponderante entre un equipo y otro. Por otro lado, sabemos que el déficit de la falta de gol nos pasó otra vez, como en muchos tramos del torneo. Hay que recalcar que el objetivo primordial que todos me pedían era mantener la categoría. Lo logramos. Güemes necesita mejorar muchas cosas que hoy no tiene", reconoció Perazzo.

"Tuvimos que sortear situaciones y lesionados a lo largo del torneo. Cosas que te van debilitando. Queríamos entrar al reducido y pelear un ascenso. Hoy, Güemes está para mantener la categoría", cerró.