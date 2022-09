Central Córdoba bajó a Gimnasia con un golazo de Torres en tiempo adicionado

21/09/2022 - 01:26 Deportivo

Se moría el partido y el 0 a 0 parecía clavado. Y a fuerza de ser sinceros, era el resultado que más se ajustaba a un opaco partido que estuvo muy lejos de las expectativas generadas. Pero a los 47 y medio, uno y medio antes de que se cumplan los cuatro minutos adicionados, Gonzalo Torres se vistió de héroe y con su soberbio zapatazo le dio tres puntos de platino a Central Córdoba, que en el cierre de la 20ª fecha de la Liga Profesional derrotó 1 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El equipo de Abel Balbo, sin jugar del todo bien, tuvo su premio a no bajar los brazos nunca. Encadenó su segunda victoria consecutiva de local, condición en la que cosechó 13 de los últimos 15 puntos en juego. Así, haciéndose fuerte en Santiago, se ilusiona con la permanencia, ya que le sacó 9 de ventaja a Aldosivi (su próximo rival) y 10 a Patronato, con un partido menos.

Para los más de 2000 hinchas "neutrales" que se llegaron desde La Plata, el sabor fue amargo, porque el "Lobo" no pudo recuperar la punta, que nuevamente es propiedad de Atlético Tucumán, con dos de ventaja sobre el equipo de Gorosito y Boca.

Los primeros diez minutos fueron de Gimnasia, que se paró en campo rival, presionó alto y lo incomodó a Central. La visita eligió atacar siempre por la izquierda, con el tándem Ramón Sosa-Eric Ramírez. Quizás la idea fue aprovechar los nervios iniciales de Fernando Martínez, que tuvo su debut como titular en el lateral derecho ante la ausencia del paraguayo Iván Ramírez (citado por su selección). Y pese a que por momentos lo desbordaron haciéndole el 2-1, el ex Gimnasia se fue asentando.

En ese dominio inicial del "Lobo", no lastimó. Y de a poco Central lo fue emparejando en el mediocampo. A los 20 minutos se produjo la lesión de Renzo López, que prácticamente no había entrado en juego, y tuvo que reemplazarlo Gonzalo Torres. Un minuto después, Ale Martínez le dio desde lejos y reventó el travesaño de Rey. La pelota picó en la línea y el ingresado Torres no llegó a conectar el rebote.

A pesar de algunas desinteligencias en el fondo, especialmente en la salida con Preyra (muy impreciso), el local afianzó su dominio aunque no tuvo peso en el área. Volvió a llegar sobre los 35', cuando Piris despejó mal y se la regaló a Metilli, que con poco ángulo remató desviado. Y sobre los 41', otra vez apareció Martínez, pare recoger un rebote largo desde un córner y buscó colocarla en el palo más lejano de Rey, pero la pelota cayó en el techo del arco.

Así se fue un primer tiempo discreto, con pocas emociones, y muy por debajo de las expectativas generadas por ambos equipos.

El segundo tiempo no distó mucho del primero, con el agravante de que las emociones fueron más escasas. Aunque lo mejor estaría en el final. Antes de eso, el partido se "planchó" en gran parte de su desarrollo. Gimnasia parecía sentirse cómodo con el punto y no arriesgaba demasiado. Central quería pero no podía, porque su circuito de juego no estaba aceitado.

Algunos intentos individuales de Martínez, que terminó pecando de demasiado egoísta, levantaron un poco a la gente. El ingreso de López Muñoz también le dio más frescura al local, pero seguía faltando el peso ofensivo, sobre todo en el área.

Los de Gorosito se animaron en el tramo final y casi convierten con un remate que pasó muy cerca del ingresado Domínguez, tras una pérdida en la salida de Verón. Lo terminaba mejor al partido el "Lobo", hasta que a los 47' 30'' Torres pivoteó de espaldas al arco, en tres cuartos de campo, tocó atrás para López Muñoz y picó a buscar la precisa devolución. Al ingresar el área, le rompió el arco a Rey con un derechazo que hizo delirar a los hinchas.