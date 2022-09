Abel Balbo: "Se merecen este triunfo todos ellos"

21/09/2022 - 01:33 Deportivo

Abel Balbo, técnico de Central Córdoba, se mostró reconfortado por la determinación y el compromiso de sus jugadores para vencer a un rival durísimo como Gimnasia.

"Era un partido difícil. Era un partido que se podía sufrir. Jugábamos contra el primero o el segundo. Es un gran equipo, juega muy bien, sabíamos que nos iban a complicar. Jugaron con una determinación y un compromiso extraordinario, más allá del resultado. Los partidos se pueden ganar o se pueden perder, pero este equipo desde el primer día que estoy, juegan con una determinación y un compromiso con la camiseta, con el juego, aun cuando las cosas no salen, porque a veces no salen. Se merecen este triunfo todos ellos. Es una gran satisfacción ganar en un marco como el de hoy, con mucha gente en el estadio y ganar un partido tan difícil como le ganamos a Gimnasia. Es todo de ellos", comentó el entrenador en conferencia de prensa.

Balbo destacó el aspecto defensivo. "De los últimos cinco partidos que jugamos de local, nos hicieron dos goles de pelota parada y hubo partidos que prácticamente no nos patearon al arco. La fase defensiva estuvo muy bien hecha. Y cuando hablo de fase defensiva, hablo de los once, porque los delanteros hacen un trabajo terrible de ayuda y se trata siempre de jugar de cierta manera. Nosotros tratamos de jugar como jugamos siempre. Fue Gimnasia el que jugó muy atrás, esperando, se cerró, nos cerraron los espacios. Y se nos hizo un poco más complicado en ese aspecto, en cuanto a la belleza del juego. Intentamos y a veces salieron y a veces no, las jugadas. Hay que intentar jugar siempre. La mejor manera que conozco de ganar partidos es jugando bien", comentó.

Consultado por el ingreso de López Muñoz por González Metili, explicó: "Fran para mí jugó un gran partido. Yo le pedí un gran sacrificio táctico y él juega con mucha humildad y mucha generosidad. Y a veces dando tanto, pierde un poco de lucidez y a lo mejor brille menos en otros aspectos. Yo estoy muy contento con Fran, es un jugador extraordinario. Le pedí un gran sacrificio, sobre todo porque ellos jugaban mucho por el lado de Martínez. Lo vi un poco cansado y creía que era el momento de darle espacio a Hernán que con su velocidad y con su pegada nos podía dar cosas diferentes a la de Fran. Estaba fresco y había que correr mucho sobre las bandas. El cambio fue solo por eso".