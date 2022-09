Torres y la definición: "Traté de no cruzarla y de patear al primer palo

21/09/2022 - 01:36 Deportivo

Gonzalo Torres fue el héroe de la noche. Con su gol agónico, le dio la victoria a Central Córdoba, que dio un paso vital para la permanencia. El delantero habló después del partido y se mostró emocionado por el tanto y por la victoria.

"Estuve sentado como media hora muy emocionado. Es un premio a no bajar los brazos. A trabajar día a día, a entrenar. El grupo da todo. Me tocó entrar y me costó entrar en ritmo de partido. El equipo mejoró bastante, este grupo deja la vida. Los tres puntos son muy importantes", dijo Torres.

"A medida que pasó el partido, nosotros mejoramos. Tuvimos chances. El segundo tiempo fue muy parejo y los dos sabíamos que el que hacía el gol ganaba. Por suerte lo hicimos nosotros", opinó el ex Lanús.

Sobre la jugada que definió el partido, Torres contó: "Traté de no cruzarla y de patear al primer palo. Si la cruzaba se me iba, así que apunté al primer palo y fuerte. Se clavó en el ángulo. Tengo más opciones con la zurda, pero apunté y esta vez me salió con la derecha. Miré a la gente, a mis compañeros y pensé en mi familia. Me emocioné mucho".

Por último, el atacante señaló: "Ellos (Gimnasia) nos respetaron. Lo hablamos en el entretiempo. Nosotros fuimos adelante y tuvimos nuestro premio. Estos tres puntos son muy importantes. Este era el partido para dar un paso adelante. Veníamos de la suspensión ante Vélez y este partido era clave".