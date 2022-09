Del poder de la localía, al respeto del rival

21/09/2022 - 23:24 Deportivo

El presente le sonríe a Central Córdoba, que tomó una apreciable ventaja en su lucha por la permanencia en la Liga Profesional. Le sacó 9 puntos a Aldosivi y 10 a Patronato, los dos equipos que hoy estarían descendiendo, con 21 en juego, aunque al “Ferro” le quedan 24 (tiene un partido pendiente con Vélez, de la fecha 19).

La clave para este presente es la localía. Desde la llegada del entrenador Abel Balbo, Central se ganó el respeto en Santiago. En este ciclo, solamente perdió en el debut (1-3 frente a Racing), con apenas dos días de entrenamiento. Después, hilvanó una asombrosa racha de cuatro triunfos y un empate, con diez goles a favor y apenas dos en contra.

Por eso, los rivales vienen con planteos cautelosos, tal como lo hizo Gimnasia el martes pasado, que nunca dio la sensación de querer recuperar la punta. ¿Cuál es la clave para haberse ganado ese respeto? Lo cuentan los propios protagonistas, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, uno por línea. El entrenador Abel Balbo, el arquero César Rigamonti, el volante Francisco González Metilli y el delantero Gonzalo Torres le brindaron a EL LIBERAL su testimonio al respecto. “La clave es jugar con esta intensidad, con esta determinación, con la confianza en sí mismo y en los compañeros. Este equipo hace goles, lo más difícil de hacer en este juego. Hicimos diez goles en cinco partidos de local, son muchísimos, y nos hicieron solamente dos. Son números muy importantes y así se construye el camino para no descender, haciéndote fuerte en casa”, mencionó Balbo. “Gimnasia nos respetó, hizo un planteo de juego de un equipo que respeta a Central Córdoba. Seguro nos habían visto, ‘Pipo’ (Gorosito) es una persona inteligente al igual que todo su cuerpo técnico, yo los conozco y los aprecio mucho. Vieron los números de Central Córdoba que son muy altos cuando juega de local. Yo, desde que estoy acá, no me acuerdo de tres equipos que hayan ganado tres partidos 3 a 0, ni Boca, ni River, No recuerdo”, agregó.

El entrenador “ferroviario” cerró su concepto con una frase que lo resume todo: “Yo si enfrentaría a Central Córdoba de visitante, tomaría precauciones y le temería. Pienso que por eso ‘Pipo’ hizo ese planteo, distinto al que venía haciendo Gimnasia normalmente”. Jugadores Los jugadores declararon en la misma sintonía de su entrenador. Hablaron de “respeto ganado” y dieron sus motivos. “Gimnasia nos respetó y eso nos lo ganamos nosotros con el correr de los partidos, porque nos estamos haciendo fuertes de local. Es algo que no nos venía pasando así que es el momento de seguir, sumar y salir de esa zona de descenso que nadie la quiere mirar”, manifestó González Metilli.

“Cuando llegó Abel nos trasladó una tranquilidad que a nosotros nos faltaba. Estábamos con mucha incertidumbre y la llegada del técnico fue clave en ese sentido, nos dio mucha confianza. Y ahora se nota, con el correr de los partidos, el cambio que hubo individual y grupalmente también”, agregó el volante. “Ellos nos respetaron, lo hablamos en el entretiempo porque parecía al revés, que nosotros éramos los que buscábamos la punta y ellos trataban de defenderse para sacar un punto. Fuimos adelante, atacamos todo el partido y nos llevamos los tres puntos”, consideró Gonzalo Torres, autor del gol del triunfo ante el “Lobo”.

Finalmente, el arquero César Rigamoniti expresó convencido: “Es lo que teníamos planeado, hacer una fuerte localía, y estamos consiguiendo resultados. El planteo de ellos fue virtud nuestra. Creo que éste es el camino. Debemos seguir por esta senda, saber que ésta es nuestra esencia y no debemos bajar de ahí”.