Scaloni: ''Fue lo que esperábamos; jugamos como teníamos que jugar y estoy satisfecho''

24/09/2022 - 06:35 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, habló anoche después de la goleada 3 a 0 ante Honduras en un nuevo amistoso internacional y destacó el juego colectivo de sus dirigidos.

"El partido fue lo que esperábamos. Lo jugamos como lo teníamos que jugar, estoy satisfecho con eso", expresó el DT, en primeros términos durante la conferencia de prensa post partido.

"Lo más importante de todo es que el que entra demuestra que quiere estar. La Argentina cada vez que juega, contra el rival que sea, te transmite algo. Jugar un mundial será igual. Una gran responsabilidad, pero también intentaremos disfrutarlo. Es un juego y a veces no gana el que mejor juega, en un mundial puede pasar", agregó el seleccionador albiceleste.

"Tenemos claro cómo vamos a jugar el mundial. Lo fundamental es que la gente disfrute. Donde estamos jugando, la gente disfruta de cada partido y eso es muy importante", sostuvo.

A su vez, Scaloni recalcó: "Hoy en día no hay rivales fáciles. Lo importante es cómo afronta uno cada partido. Esto sigue, ya hay que volver a entrenar porque jugamos el martes. No porque se gane podés decir lo que quieras y no porque pierdas sos el peor".

Por último, el DT habló de Messi. "Lo importante es que 'Leo' esté bien y cómodo, que disfrute de jugar al fútbol. Cuanto más disfrute él, más disfrutamos todos", cerró Scaloni.