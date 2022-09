Gran victoria del SDE Competición

26/09/2022 - 09:09 Deportivo

El SDE Competición cerró un gran fin de semana en Olavarría. Jorge Barrio logró su primera victoria en la categoría en el Top Race V6, que se presentó en el autódromo "Hermanos Emiliozzi", en el marco de la novena fecha del campeonato.

Barrio ganó de punta a punta, dejando atrás a Diego Azar, último campeón de la categoría, en tanto que Ian Reutemann terminó tercero.

El piloto de Pinamar completó una carrera perfecta, porque defendió su primera ubicación en la largada y supo mantener la diferencia sobre su principal perseguidor, que también tenía un gran auto.

"Manejé casi perfecto, no me equivoqué nunca y no le di la chance a que me atacaran. Olavarría es demasiado difícil para pasar, dependes del error del de adelante. Fue una carrera de 30 minutos difíciles para mí", declaró.

En el TR Series, el juninense Lucas Gambarte se quedó con una segunda posición que lo deja al filo de pelear el campeonato, luego de protagonizar un gran duelo con Lucas Granja, que acabó ganando.

En el TopRace Junior, el mejor resultado fue para el debutante Federico Soneira en dupla con Daniel Stefano, que finalizó en la cuarta posición. En cambio, los hermanos Ponce no pudieron salir a pista por un problema en el motor, mientras que Emmanuel Casella y Miguel Argañaraz no pudieron completar la carrera por un toque de autos que los dejó sin chances de sumar.

La próxima fecha será en la provincia de Chaco, los días 14, 15 y 16 de octubre.