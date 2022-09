Adrián Toloza y una vuelta que esperó cuatro meses

28/09/2022 - 01:43 Deportivo

Esta temporada será difícil de olvidar para Adrián Toloza, pero no por un motivo grato. Es que el delantero de Mitre fue marginado casi todo el torneo, y no por cuestiones físicas. Pero del domingo pasado, en la victoria por 1 a 0 sobre Deportivo Madryn, el "Negro" tuvo su desahogo. Volvió a jugar en el "Auri" después de cuatro meses. Su último partido había sido el 22 de mayo pasado, en Puerto Madryn, en la derrota 1-2 ante Guillermo Brown de la fecha 16 de la Primera Nacional.

"Estoy muy contento por el triunfo del equipo y muy feliz por mi vuelta, se ha hecho esperar, pero yo estoy siempre para acompañar cuando me toque y meterle siempre", contó el atacante en diálogo con EL LIBERAL.

Ante la pregunta qué pasó en estos cuatro meses en los que no fue citado ni para ir la banco, respondió: "Yo también me pregunto qué ha pasado, así como vos también muchos me preguntan si yo he hecho algo o si he tenido alguna discusión, pero la verdad que nada, es totalmente futbolístico".

"Como yo siempre digo, capaz que no soy del gusto de él (Richetti, el DT), no le debo gustar. Pero como te acabo de decir, yo estoy siempre para sumar porque yo me debo al club, estoy aquí y voy a tirar para adelante. Siempre voy a apoyar desde donde me toque, obviamente que si es de adentro, mucho mejor porque yo siempre quiero jugar", agregó.

En aquel partido en Madryn, Toloza fue titular. Pero antes, no estuvo nunca ni en el banco con Richetti. "Hace mucho que no jugaba y estaba un poco emocionado porque para mí es medio difícil no jugar. Es la primera vez que me pasa de estar mucho tiempo sin jugar. Pero no me queda otra que meterle, acompañarlos desde donde sea. Por ahí pienso que las cosas siempre llegan y en este caso me llegó y ahora estoy feliz. Y también porque ganamos y la gente se lo merecía porque se porta siempre de diez", dijo.

"Me sentí bien. Me siento cómodo donde juego, he jugado casi donde terminé el torneo pasado y me gusta jugar mucho con la pelota, me gusta tenerla. Me he sentido muy bien y por ese lado estoy contento porque, más allá del triunfo, me han salido las cosas y ya lo venía buscando desde hace mucho tiempo", cerró.