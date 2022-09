Ivana Herrera Loto: “Están todos motivados, con muchas ganas, entrenando más que nunca”

30/09/2022 - 00:49 Deportivo

Ivana Herrera Loto está preparando a un grupo de atletas en coordinación con el Gimnasio Grob de Sebastián Gelid y Diego Mulki, para participar del Maratón Aniversario del Diario EL LIBERAL, que se correrá el próximo domingo 6 de noviembre.

“La iniciativa de dar clases gratuitas a la comunidad nace desde el Gimnasio Grob de Sebastián Gelid y Diego Mulki. La idea es devolverle a la comunidad lo que este deporte nos da. Con esa iniciativa estamos los lunes y miércoles desde las 21 y los martes y jueves desde las 19 en Olaechea y Catamarca”, comentó Ivana en diálogo con EL LIBERAL.

A su lado, Sebastián Gelid señaló: “Es muy emocionante para nosotros formar esta alianza con Ivana, que es la mejor. Invitamos a la gente a que venga a prepararse con ella, porque muchas veces quieren correr la maratón y no se preparan todo el año. Si bien queda poco tiempo, todavía pueden venir a prepararse y llegar a disfrutarla y no solamente a completarla”.

La deportista bandeña comentó que el grupo de atletas que prepara está con muchas ansias.

“El Maratón Aniversario es la gran fiesta para toda la provincia, año tras año la gente la espera. Ahora con esto de que por la pandemia no se realizó, todos están con la expectativa de participar. Apenas se abrió la inscripción, todos han decidido qué correr y qué no. Están todos motivados, con muchas ganas, entrenando más que nunca. Generalmente cuando llega el Maratón de EL LIBERAL mucha gente va a correr sin preparación. Entonces la idea es que sepan que nos tienen a disposición en las redes sociales y en los puntos de encuentro”, indicó. Ivana confirmó su presencia en el Maratón Aniversario, pero comentó que aún no se inscribió en ninguna de las dos pruebas.

“Todavía no lo tengo decidido. He cambiado de entrenador y estoy en eso de ver si corro los 10k o los 21k. Gracias a Dios este año he incursionado en la media maratón. He corrido la media maratón de Buenos Aires, donde he hecho mi mejor tiempo personal y récord provincial. El año que viene, voy a correr en dos maratones. La primera va a ser buscando las 2:40 horas y la siguiente, tratando de llegar lo más cerca posible a las 2:30 horas en 42 kilómetros. Con vista a eso estamos, negociando con mi entrenador nuevo, el uruguayo Alexander De los Santos”, explicó. Por último, se mostró conforme con lo hecho en el 2022. “Ha sido mi mejor año deportivo. Puedo decir que vengo en ascenso y eso es bueno. Realmente estoy muy feliz por los resultados obtenidos”, concluyó.