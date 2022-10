El 18º Campeonato Argentino de Rural Bike comienza hoy en la “Madre de Ciudades”

30/09/2022 - 22:06 Deportivo

Hoy se cumplirá la jornada inaugural del 18º Campeonato Argentino de Rural Bike, que se desarrollará en el circuito Refinor HT, ubicado sobre Ruta 9, a la altura del kilómetro 1.147 de la localidad de San Marcos.

A las 9.30 está prevista la primera manga, integrada por las categorías Promo Varones A, Promo Varones B, Promo Varones C, Promo Damas A, Promo Damas B, Promo Damas C. A continuación, desde las 11.30, será el turno de Infantiles, Promesas, Mosquitos, Moscas, Damas Preinfantiles, Preinfantiles, Damas Infantiles A, Damas Infantiles B, Infantiles A e Infantiles B. Luego, a las 13.30, largarán los Cadetes, Menores, Damas Cadetes, Damas Menores. A las 15.30, los Máster D1, Máster D2, Máster E, Damas Máster C y Damas Máster D. Habrá varios santiagueños en la lucha por los puestos de vanguardia en las diferentes categorías.

En Infa n t i l e s , Fra n c i s c o Cast r o est á a n t e l a c h a n c e de confirmar sus progresos. En Cadetes, Francisco Orellano y Facundo Gómez Ruso irán en busca de la consagración. En Máster B2, Eduardo Montenegro intentará meterse en la lucha por el título. Víctor Deffis será uno de los protagonistas de Máster D. Magui Crespi atraviesa un gran momento deportivo y tiene todo a su favor para dominar la categoría Damas Máster B. Por su parte, Agustín Cano y Juan Pablo Deffis están con toda la ilusión de pelear arriba en Élite, a pesar de la calidad de los pedalistas que arribarán de otras provincias. En Sub- 23, el bonaerense Matías Cedeira es el gran candidato, pero deberá ratificarlo sobre el circuito.