01/10/2022 - 23:58 Deportivo

El entrenador de Central Córdoba, Abel Balbo, consideró que el empate de ayer ante Sarmiento de Junín fue “un buen resultado” porque los acerca un poco más al objetivo.

“El empate es un buen resultado, hay que sumar siempre y por eso es importante no perder. Tampoco se puede ganar siempre, hay que ser coherentes, no nos vamos a creer ahora que somos el Real Madrid. Esto es un pasito más hacia adelante para la meta nuestra que es salvarnos”, advirtió en conferencia de prensa.

Al analizar el cotejo dijo: “Fue un partido difícil para nosotros. Sarmiento es un equipo que tiene una manera de jugar que te hace jugar mal. Nosotros estuvimos imprecisos y creo que mucho tuvo que ver el calor, los jugadores estaban agotados. Sabíamos que el partido era difícil, muy físico. Sarmiento te mete en una dificultad con pelota parada porque tiene jugadores muy altos. Pero lo importante es que intentamos ganar hasta el último minuto. A veces se puede jugar bien y otras, mal, pero lo importante es la mentalidad”.

“Nadie quiere errar un pase a propósito, son cosas que suceden. Puede pasar que hay días que las cosas no salen bien, es normal, esto es fútbol. Lo importante es que lo intenten, que sigan buscando. Después algunos están más imprecisos que otros, pero pienso que mucho de las imprecisiones fue mérito de Sarmiento que nos hizo un planteo difícil. Y también el calor, que te lleva a no pensar bien y cometer errores”, agregó. Balbo respaldó a Martínez, que falló el penal.

“Ale va a seguir pateando porque es un excelente pateador. Se pueden errar penales, yo fui toda mi carrera pateador de penales y he errado, es normal. Los erra quien los patea, así que tengo absoluta confianza en Ale. El próximo penal lo va a seguir pateando él”. Sobre no haber convertido goles de local por primera vez en su ciclo, señaló: “Pero lo intentamos y ya son cuatro partidos en los que no nos hacen goles. No solamente eso, sino que además nos crean muy pocas situaciones, hoy solo lo hicieron con pelota parada. Cuatro partidos sin recibir goles es un muy buen número, excelente. Y puede pasar que en algún partido no se hagan goles”.