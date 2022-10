Alejandro Martínez se fue con una mezcla de bronca y angustia

01/10/2022 - 00:00 Deportivo

Alejandro Martínez pudo darle el triunfo a Central Córdoba, pero no logró convertir el penal y se fue amargado. “Siento bronca, angustia, todo junto. Sabía que si lo ganábamos lo íbamos a hacer en la última y sabía que no podía errar porque si ganábamos quedábamos muy cerca de salvarnos. Así que me fui con bronca, mucha bronca”, señaló en diálogo con EL LIBERAL.

“No quise pegarle fuerte sino patear como siempre lo venía haciendo. Pero me lo adivinó y lo atajó. íQué se le va a hacer!”, agregó.

Sobre el t rámi te del partido, opinó: “La cancha estaba muy pesada porque hacía mucho calor, era un calor insoportable. Y ellos nos planteaban un partido q u e , s i j ugábamos por adentro, nos robaban. Nos incomodaron mucho en el primer tiempo hasta que le pudimos encontrar la vuelta en el segundo. Creo que si ajustábamos un poquito lo hubiésemos ganado. O si yo hubiese metido el penal lo ganábamos y creo que iba a ser justo también”.

El miércoles Centra l Córdoba visitará a Independiente. “Ahora tenemos que tratar de recuperarnos y ver quién está mejor. Para Abel (Balbo), el que esté mejor va a jugar. Sabemos que son partidos muy seguidos y va a haber muchos lesionados por el gran desgaste físico. Tenemos que estar todos preparados porque sabemos que le va a tocar a cualquiera”, dijo al respecto. El volante jugó los 90 minutos tras superar un lesión. “Venía de una pequeña distensión, una contractura muy fuer te. Llegué diez puntos, pero me voy con mucha bronca porque el gol hubiese cambiado un montón de cosas”, cerró.