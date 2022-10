Mitre quiere seguir aferrado al milagro

02/10/2022 - 00:21 Deportivo

Mitre procurará esta tarde seguir aferrado al milagro, cuando desde las 16.30 visite a Estudiantes de Río Cuarto, por la trigésima sexta y penúltima fecha del Torneo de la Primera Nacional.

El “Aurinegro” mantiene una remota chance de clasificarse al Reducido y para eso hoy deberá cumplir con su parte que es ganar. Y por la mayor cantidad de goles posibles. Es que el equipo que dirige Pablo Richetti acumula 43 puntos (con una diferencia de goles de -1) y está 6 por debajo de Deportivo Morón (diferencia de goles de +9), que es el último equipo que está ingresando al certamen que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

A Mitre no le queda otra que ganar y esperar que el “Gallito” pierda el lunes (recibe a Instituto de Córdoba, a las 19) para llegar con vida a la última fecha. Pero no solamente eso, además necesita que no ganen San Martín de San Juan (48) y Chacarita (47). El “Santo” visitará mañana a Chaco For Ever y el “Funebrero” hará lo propio con el flamante campeón Belgrano, el próximo lunes. En caso de no lograr entrar al Reducido, a Mitre le queda buscar un lugar en la Copa Argentina 2023, para lo que necesita terminar entre los 15 primeros y hoy el último cupo lo está obteniendo Chacarita.