López Muñoz y la salvación: "Estamos cerca, pero no nos tenemos que confiar"

04/10/2022 - 03:58 Deportivo

Central Córdoba transita horas decisivas en el torneo de la Liga Profesional. Es que su gran objetivo es la permanencia en la máxima categoría y está muy cerca de lograrlo. Tan cerca que podría darse mañana, cuando desde las 21.30 visite a Independiente de Avellaneda, por la vigésimo tercera fecha.

El "Ferro" arrancará el duelo ante el "Rojo" sabiendo el resultado de Patronato, que por la tarde visita a Colón. Y en caso de que el "Patrón" no sume de a tres, el equipo de Abel Balbo conseguirá el objetivo en caso de derrotar a Independiente.

Consciente de esta situación, el volante Hernán López Muñoz se mostró expectante, pero no se confía. "Estamos muy bien en todas las líneas, hace cuatro partidos que no nos hacen goles y venimos haciendo bastantes. Y ahora vamos a ir a jugar una final con Independiente y queremos hacerlo de la mejor manera", dijo en diálogo con EL LIBERAL.

"Sabemos que va a ser un partido difícil como todos los del campeonato, sabemos que estamos cerca, pero no nos tenemos que confiar. Hay que jugar las finales que quedan y, cuando termine el torneo, disfrutar y estar más tranquilos", agregó.

El volante ofensivo, que venía de marcarle tres goles a Aldosivi en Mar del Plata, se refirió también a la "bronca" que les generó no haber podido vencer el sábado pasado a Sarmiento de Junín. "Nosotros estábamos enojados por no ganar, esa es la mentalidad que nos dio Abel (Balbo), sumamos un punto, pero estábamos enojados porque pudimos haberlo ganado. Pero hay que seguir, no hay que caerse ni quedarnos pensando en este partido que ya el miércoles hay otra final", reiteró.

López Muñoz también se quejó del horario atípico del cotejo ante el "Verde", ya que el calor del mediodía santiagueño fue sofocante. "Se nos hizo un partido incómodo, tanto por el rival como por el horario, jugar a la 1 de la tarde acá no es muy bueno pero nos pudimos adaptar. Fue un partido muy chato, sabía que iba a ser así porque es un partido por la permanencia no iba a haber muchas jugadas destacadas. Por lo menos se sumó y seguimos por este camino", comentó.

Por último, respaldó a su compañero Alejandro Martínez. "Los penales son así, hoy entran y mañana no. A Ale le dije que se quede tranquilo porque erra el que tiene huevos para patearlo".