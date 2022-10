Perazzo reveló que hay charlas con la dirigencia y que la idea es continuar

04/10/2022 - 04:04 Deportivo

El entrenador de Güemes, Walter Perazzo, habló sobre su futuro y reveló que hay "charlas de sobremesa" con la dirigencia y que "la intención es que sigamos", aunque aclaró que no hay nada definido aún.

"Con la dirigencia todavía no hemos hablado puntualmente, pero hay charlas de sobremesa y la intención es que sigamos y armemos algo. Pero eso tiene que estar asentado de antemano, si es que tenemos los mismos objetivos y las mismas metas", manifestó en diálogo con EL LIBERAL.

"Güemes se tiene que afianzar en la categoría pero también tiene que seguir creciendo en infraestructura, no se puede conformar con lo que tiene porque es una categoría muy profesional y a veces damos ventaja con las carencias que tenemos. Pero de parte de la dirigencia hay ganas de seguir creciendo, aprovechar esta oportunidad de estar en una categoría de nivel y estar a la altura en infraestructura, que es lo más importante", añadió.

Consultado sobre si le encuentra explicación a la racha adversa que atraviesa su equipo en la Primera Nacional, en la que no gana hace nueve fechas, respondió: "No hay una explicación, cada partido tiene una historia distinta. Lo importante es que cuando nosotros necesitábamos ganar para salvarnos del descenso, los puntos los sacamos. Estas últimas fechas, en las que ya no necesitábamos tanto los puntos, creo que también un poco el factor suerte nos ha faltado porque tranquilamente en estos cuatro últimos partidos podríamos haber tenido diez puntos".

"No hay que echarle la culpa solo a la suerte sino también a falencias que tenemos como no saber defender un resultado en pelota parada o definir las jugadas claras que tenemos. Pero eso es trabajo y no se hace de la noche a la mañana, pasa un poco por ahí", agregó

"Uno tiene que tratar de mantener la motivación más allá de los logros. Cuando nosotros llegamos, la meta era salvarnos del descenso. Estábamos muy comprometidos, pero lo logramos. Y a veces, inconscientemente te relajas. Nosotros en los últimos cuatro partidos demostramos que no nos relajamos, los jugamos con muchas ganas, mucha intensidad, mucha seriedad. Y jugamos bien. Así que por ese lado yo estoy muy conforme con el plantel porque dio todo lo que tenía. Lo que no dio es lo que nos falta, que por ahí son las cosas que necesitamos para aspirar a estar más arriba", concluyó el DT "Gaucho".