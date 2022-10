Tintorelli: "Tenemos que tratar de que ellos no nos corran y llevarlos al juego nuestro"

04/10/2022 - 04:18 Deportivo

Damián Tintorelli se ilusiona con un debut triunfal el jueves, cuando Olímpico visite a San Lorenzo, en su debut en la temporada 2022/23 de la Liga Nacional.

"Llego muy bien al inicio de la liga. Me sentí bien en los amistosos. Gracias a Dios llego bien, más que nada porque ya vengo de un trabajo de hace muchos años de no tener tanto corte entre una liga y otra y este año no fue la excepción. Me quedé todo el receso en Santiago del Estero, por lo cual iba a entrenar todos los días con Twetty (José María Gerez), el asistente. Hacíamos un laburo para mantener, para mejorar y también en la parte de pesas con una rutina. Las pretemporadas son duras, son físicas, de resistencia y de buscar poner el motor a punto, por lo cual siempre uno trata de agarrar la pretemporada estando bien físicamente. Este año fue así. Traté de seguir con ritmo, de entrenar todos los días. No me costó tanto la pretemporada", comentó el capitán del "Negro" en diálogo con EL LIBERAL.

Consultado por el rival, explicó: "Cuando arranca la liga, los primeros partidos son difíciles. No es lo mismo ver jugar a un equipo, ver cómo se mueve, cuáles son sus falencias. La verdad que no he visto si ha jugado o no San Lorenzo. Sabemos que tiene un plantel similar al de la temporada pasada, que corre mucho contragolpe, que vamos a tener que ponerlo a jugar cinco contra cinco. Si bien nosotros también tenemos un juego dinámico, de tratar de correr y demás, acá es tratar de que ellos no nos corran y llevarlos al juego nuestro. Es un equipo que ha cambiado. No sabemos todavía con lo que nos vamos a encontrar".

La capitanía

Por último, habló acerca de la designación como capitán del equipo. "La verdad que estoy muy contento de que Leo (Gutiérrez) me haya dado ese rol dentro del equipo, junto con Joni (Tresise), también otro jugador experimentado. Creo que los dos juntos podemos dar una mano desde tantas vivencias que tuvimos, de la parte deportiva, de las cosas buenas y malas que hemos vivido en un plantel, en un grupo, en un equipo. Creo que todas esas cosas hacen que uno por ahí pueda dar una mano en momentos no tan buenos de un equipo, tratar de salir rápido de una situación, dar palabras de aliento tanto dentro como fuera de la cancha. Ese es el rol de un capitán. No solamente una línea directa de jugador a dirigente y entrenador sino todo… Dar una mano dentro de la cancha y cuando uno está pasando un mal momento, tratar de dar esa experiencia que uno ha tenido a lo largo de la carrera, dar ese apoyo", concluyó.

Por Daniel Romero - De la Redacción de EL LIBERAL