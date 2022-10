Las Termas se suma: Franca Romano vendrá con Los Halcones

04/10/2022 - 04:25 Deportivo

Franca Romano confirmó que participará en la prueba de 21K del Maratón Aniversario y que estará acompañada por sus alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo de Las Termas que lleva el nombre de Los Halcones.

"Antes participaba en los 10k y hace tres años comencé con los 21k. Ésta va a ser la cuarta vez que participo", comentó la atleta termense en diálogo telefónico con EL LIBERAL desde el "Portal del NOA".

Al ser consultada sobre la preparación que realiza, comentó: "Vengo corriendo varias carreras. He corrido una de 21K también este año y dos de 42K. Me siento bien preparada. Y ahora estoy haciendo carreras de pista: 2K con obstáculos en San Luis. Me gusta hacer varias cosas a la vez. Me gusta el tema velocidad, pero también de la resistencia".

Franca explicó, además, por qué prefiere competir en una prueba tan exigencia como la de 21K. "Entre los 10k y los 21k, me quedo con los 21k. Me gusta esa cantidad de kilómetros, porque mantengo más el ritmo en cantidad de kilómetros. En los 10k uno tiene que ser más veloz porque son menos kilómetros. En cambio, en los 21K puedes mantener un ritmo rápido, pero a la vez tiene que ser regular. Yo me siento más capacitada para los 21K y 42K que para los 10K", comentó entusiasmada.

Franca Romano habló de sus objetivos de cara al Maratón Aniversario. "Creo que puedo entrar entre las tres primeras en mi categoría. En la clasificación general es una carrera difícil. Viene mucha gente de muchos lados, porque es conocidísima. Uno la está esperando como atleta. Es difícil llegar a los premios en la general. Me encantaría llegar entre las diez primeras. Ese es uno de mis objetivos", expresó con mucha ilusión.

Luego comentó que también participarán varios de sus alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo de Las Termas. "Somos tres mujeres y dos varones en las categorías mayores, mientras que los chicos harán los 10K. Somos en total diez", comentó en referencia a Lisandro Aráoz, Nuni Cano, Fernando Nazar, Gabriel Alderete, Anahía Aube, Yamila Chávez, Juan Cruz Nazar y Renzo Iñíguez.

Además, comentó que sus alumnos viajarán mañana a Neuquén. "Van seis chicos al Nacional de Copas de la categoría Sub- 18, con pruebas de pista. Llevo cuatro varones y dos mujeres, gracias al apoyo del intendente", comentó.

Por último, se mostró feliz por su actuación en San Luis, donde alcanzó el segundo puesto en una prueba de 2K con obstáculos y en salto en alto en su categoría.