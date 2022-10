Desde el entorno de Messi aseguran que ayer hubo contactos con el Barcelona

05/10/2022 - 02:38 Deportivo

Las versiones fueron creciendo ayer en el transcurso del día, pero fueron sólo eso, versiones. Las mismas hablaban de un posible regreso de Lionel Messi a Barcelona, un tema del que se viene hablando cada vez más en el "Viejo Continente". Pero ayer, el mundo del fútbol entró en una revolución cuando la periodista argentina Verónica Brunati aseguró que retornará a la entidad catalana a mediados de 2023.

"1 de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça", escribió Brunatti en su cuenta oficial de Twitter y rápidamente la publicación generó conmoción en Argentina, España y Francia.

La información, que circuló de forma inmediata en las redes sociales y tuvo mayor repercusión en los tres países donde el futuro de Messi se sigue con especial atención, generó muchas expectativas en tierras catalanas, pero también en París.

Este rumor llega un día después de que el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, hiciera hincapié en Messi y con cautela le dejó -una vez más- las puertas abiertas para que vuelva a la entidad que lo tiene como el máximo goleador de su historia.

"Vamos a ver cómo se da, creo que no es momento de hablar. Quiero mucho a Leo, es un amigo, le deseo todo lo mejor, el Barcelona es su casa. Pero creo que no es momento de hablar de Leo; no le hacemos un favor. Que esté tranquilo, que esté disfrutando en París", sentenció.

Si embargo, todo cobró otro rumbo ayer por la tarde. Lionel Messi "no tuvo contactos" para volver al Barcelona en la próxima temporada, según su entorno le reveló a TyC Sports en exclusiva, ante las mencionadas versiones periodísticas surgidas en las últimas horas sobre un posible acuerdo para regresar al club catalán en julio de 2023.

El contrato de Messi con el París Saint-Germain llega a su fin en junio de 2023, con opción a uno más. Es un dato que genera ilusión en Barcelona, pero por ahora no hay más que intenciones. Sí está claro que, con el DT Xavi a la cabeza, lo quieren (¿y quién no?).

Objetivo

Según pudo saber desde su círculo cercano, el capitán de la Selección Argentina está centrado en llegar de la mejor manera a lo que viene en el corto plazo. Es decir, su presente en la Ligue 1, la Uefa Champions League y el Mundial de Qatar 2022, el enorme desafío con la celeste y blanca a fin de año.

Por otra parte, en PSG no quieren saber nada con perder a Messi y harán todo lo posible para retenerlo, si hasta ya pusieron una oferta formal sobre la mesa para extender el vínculo al menos hasta mediados de 2024.