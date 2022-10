Abel Balbo redobló la apuesta y ahora va por la clasificación a la Copa Sudamericana

06/10/2022 - 04:07 Deportivo

Central Córdoba cumplió anoche con el objetivo de asegurar la permanencia. Pero su entrenador, Abel Balbo, dejó en claro que no se conforma con eso y ahora le apunta a clasificar a la Copa Sudamericana. Así lo aseguró anoche, en conferencia de prensa, ante la consulta de EL LIBERAL sobre si se ilusiona con pelear algo más en este tramo final del campeonato.

"Nuestro objetivo principal era salvarnos y hoy estamos felices y contentos porque lo logramos. Pero soy una persona ambiciosa y la mentalidad que tiene que tener el equipo es de no conformarse. Para mí, conformarse y no querer mejorarse, tener una posibilidad y no intentarlo es mediocre. Y en mi equipo no quiero mediocres. Ellos saben cómo pienso y sienten lo mismo que yo. Estamos a ocho puntos de la Copa, con un partido menos o sea que podrían ser cinco, y el rival es Tigre que tiene que venir a jugar a Santiago. Si tenemos esa posibilidad, por qué no intentarlo", aseguró convencido.

Ese convencimiento de Balbo es el que le trasladó a sus dirigidos, que supieron construir una mentalidad ganadora. Por eso el DT les dio todo el mérito a ellos por el logro conseguido anoche. "Es todo mérito de los jugadores, ellos entran a la cancha y toman decisiones. Son los que dejan la vida, salen acalambrados o desgarrados porque dan más de lo que tienen que dar", resaltó el entrenador "ferroviario".

Sobre lo que cambió en el entretiempo del partido ante el "Rojo", contó: "Hicimos dos o tres ajustes tácticos que me parecía que tenía que hacer, pero sobre todo hicimos mucho hincapié en ir a buscar el partido desde el primer minuto, no dejarlo salir Independiente, que crean, que no tengan miedo al error. Juegan tranquilos, juegan confiados y después son circunstancias que se dan. Pero lo que más feliz me hace es la mentalidad con la que están jugando todos los partidos complicados".

"Los partidos son todos complicados, sobre todo ante un equipo que venía de cinco victorias consecutivas. Siempre pongo lo mejor y lo que creo que son mejores para un determinado partido. Cuento con un plantel que me da una tranquilidad enorme porque cinco minutos antes se lesionó un jugador importante como Sbuttoni y entró Di Benedetto y lo hizo muy bien. Este es un grupo muy fuerte, es difícil voltearnos. Tienen un compromiso enorme con el juego, no tiene medio de venir a jugar a un club tan grande como Independiente. Con esa mentalidad un entrenador no puede estar más que contento", agregó el ex jugador del seleccionado argentino.