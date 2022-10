Florencia Mazza sumó dos oros para Santiago del Estero

08/10/2022 - 00:38 Deportivo

Santiago del Estero tuvo a varios participantes que se llevaron la medalla de oro.

Florencia Mazza, de 22 años, se colgó en el pecho ayer dos preseas doradas y fue una de las destacadas de la jornada.

Es parte del Team Yocca y desde hace dos años que practica taekwondo.

La joven fue primera en lucha hasta 57 kilos 6º gup y primera en formas. Al finalizar la segunda jornada de acción en el Nodo Tecnológico, Florencia le dijo a EL LIBERAL: “La verdad que estoy muy contenta por mis logros. Éste es mi primer mundial y no me esperaba un nivel tan alto. Hay muy buenos participantes y en lo personal dejé todo para conseguir estos dos oros. Me preparé para esto. Desde hace mucho tiempo que lo vengo haciendo y con mucho sacrificio. Cuando me tocó ganar sentí una felicidad única. Es un sueño”.

Mazza comentó: “El nivel en esta Copa del Mundo es muy alto, hay excelentes competidores. Lo que me sorprendió enormemente fue el nivel de los más chicos. Es increíble el potencial que tienen. Vino mi familia a apoyarme. Mi mamá, mis hermanos. Yo vivo en Santiago, pero soy oriunda de Monte Quemado”. Florencia compitió en formas contra una rival de México y otra de Honduras. En lucha compitió con una representante de Chile. “Fueron excelentes rivales”, aseguró.





Evolución

Por último declaró: “Es cierto que he tenido una evolución muy grande en este deporte. Hace dos años que lo empecé a practicar, pero lo que más destaco es mi crecimiento como persona. Quiero presentarme ahora en Buenos Aires, donde será la próxima competencia. Espero viajar a otro Mundial. Le agradezco a mi sabonim Braian Yocca, que siempre me está acompañando y guiando, a mi familia y a mi amiga Mercedes que me alienta siempre a seguir adelante”.