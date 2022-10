Marcos Bruno logró una muy buena performance

08/10/2022 - 00:40 Deportivo

El santiagueño Marcos Bruno ganó la medalla de oro en lucha de 18 a 39 años hasta 85 kg 5 y 6 gup.

Además, se alzó con la medalla de plata en lucha pactada y 3º puesto bronce en tul. Tras su gran performance destacó: “La verdad que el nivel de todos los compañeros del Team Yocca es muy bueno. Sin el apoyo de Brayan no sería realidad todo esto. En lo particular, esta oportunidad, en tul tenía para ganar más, pero cometí un error y me quedé en bronce. En lucha pactada el combate fue bastante pareja, pero me faltó desenvolverme más e impactar aprovechando las oportunidades. Me siento contento porque he logrado sacar técnicas de habilidades que antes me costaban”.